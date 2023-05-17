УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Вышли из окопа за несколько секунд до "прилета": военные засняли неимоверное спасение побратимов

Ангелина Подвысоцкая
17 мая 2023, 17:53 обновлено 17 мая, 18:08
90
Украинские военные начали перемещаться в другой окоп прямо перед тем, как их позиции расстреляли российские оккупанты.
ВСУ
Военные спаслись, выбежав из окопа за несколько секунд до "прилета" / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, 93-я ОМБр Холодный Яр

Украинские военные на фронте чудом смогли спастись. Через несколько секунд после начала их перемещения российские оккупанты ударили по позициям, где находились защитники. Этот момент удалось заснять их побратимам, видео уже разлетелось в Сети.

Один из украинских военных на передовой уточнил, живы ли его побратимы, которые находились ближе к вражеским позициям. Все они были целы.

Военный будто почувствовал, что с ними может что-то произойти, и приказал как можно скорее покинуть эти позиции. Защитники вышли из окопа и направились в другой. Именно в этот момент по их окопу ударил вражеский снаряд.

видео дня

"Я их спас, братан, я их спас", - радостно крикнул военный.

Смотрите видео о невероятном спасении военных:

В видео есть нецензурная лексика

кадры из передовой
Военные спаслись, выбежав из окопа за несколько секунд до "прилета" / фото: скриншот

Ситуация в Бахмуте

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что армия Украины продолжает контрнаступление. По словам чиновника, продвижение ВСУ в Бахмуте, где продолжаются жесткие бои, это вступление к контрнаступательной операции.

Заместитель министра Анна Маляр заявила, что ВСУ продолжают продвижение на Бахмутском направлении. Украинские войска взяли под контроль более 10 позиций российских оккупантов на севере и юге окраин Бахмута и зачистили значительную площадь лесного массива в районе Ивановского. Ситуация остается сложной. Оккупанты собрали в Бахмуте все силы и пытаются продвинуться.

По данным карты DeepState, украинские военные выбили оккупантов РФ с некоторых позиций. ВСУ удалось достичь успехов возле Богдановки, станции Ступки и на улице Левановского.

Другие новости:

война в Украине ВСУ вторжение России
Реклама

Главное за день

"Спасибо Путину и Зеленскому": зерновую сделку продлили с новым условием - Эрдоган

"Спасибо Путину и Зеленскому": зерновую сделку продлили с новым условием - Эрдоган

17:56 Мир
Еще один "миротворец": в Украину со своим предложением решил приехать президент ЮАР

Еще один "миротворец": в Украину со своим предложением решил приехать президент ЮАР

16:44 Политика
ВСУ сумели "проломить" оккупантов в Бахмуте на 500 метров - командование ВСУ

ВСУ сумели "проломить" оккупантов в Бахмуте на 500 метров - командование ВСУ

15:57 Украина
Все главные новости

Последние новости

17:56

"Спасибо Путину и Зеленскому": зерновую сделку продлили с новым условием - Эрдоган

17:53

Вышли из окопа за несколько секунд до "прилета": военные засняли неимоверное спасение побратимовВидео

17:39

"Сам показал, где деньги": бывший глава Верховного суда оценил свое задержание по делу о взятку

17:17

Путин может любым образом сбросить Лукашенко от руководства Беларусью - МаломужВидео

17:06

Одна из стран СНГ все больше боится нападения России: Reuters удивил подробностямиВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

16:57

Капали слезы, капали: Джонни Депп заплакал от овации зрителей на Каннском фестивале

16:44

Еще один "миротворец": в Украину со своим предложением решил приехать президент ЮАРВидео

16:36

"Меня арестовали за правду о войне": украинец Роднянский сделал неожиданное признание

16:31

Камалия показала нового пакистанского мужа после новости о разводе с миллиардером

Реклама
16:10

Что сначала кладут в борщ – капусту или зажарку: неожиданный ответ удивит наповал всех хозяек

16:07

Почему 18 мая нельзя оставлять грязную посуду в доме: приметыВидео

16:01

"Да, мы любим друг друга": Ирина Билык высказалась про слухи о ее романе с Димой КоляденкоВидео

15:57

Необычная история обычного явления: кто придумал комнатные растения

15:57

ВСУ сумели "проломить" оккупантов в Бахмуте на 500 метров - командование ВСУВидео

15:47

200 000 убитых врагов – подтверждение, что Украина прошла "испытательный срок" для вступления в НАТО, - Палатный

15:32

Лучше снять и не надевать: куда деть обручальное кольцо после разводаВидео

15:30

В Польше украинцы-беженцы имеют право на многотысячную помощь деньгами: кто подпадаетВидео

15:11

У Орбана сплясали под дудку Путина: "наехали" на ЕС и НАТО за военную помощь УкраинеВидео

15:10

Маляр рассказала, какие три области больше всего страдают из-за обстрелов России

15:09

"Подметала волосы в парикмахерской": Бейонсе рассказала с чего начинала свою карьеру и показала фото

Реклама
15:05

Что можно приготовить на ужин быстро и вкусно: восхитительный рецепт полезного салата за 5 минутВидео

14:28

Шакира выпустила трогательный клип, в котором спела с сыновьями от Жерара ПикеВидео

14:19

Кристина Соловий впервые прокомментировала роман с Сергеем Жаданом

14:12

Украина может за пару месяцев освободить Крым и запустить перспективу краха режима Путина – МаломужВидео

13:57

Нужно ли мыть овсяную крупу перед варкой: главная ошибка неопытных хозяек

13:57

Потап расставил точки над "i" по поводу своего развода с Каменских

13:46

Лавров в истерике угрожает ответом РФ из-за передачи Украине ракет Storm ShadowВидео

13:15

В Беларуси "ткнули носом" Путина и назвали условие размещения у себя ядерного оружияВидео

13:14

Что нельзя ставить в спальне: цветы, которые дарят головную боль и плохую энергию

13:07

"Пытался сделать легкую шутку": Потап раскрыл значение скандальных строк песни "Волонтер"Видео

12:53

Ночь сбитых Кинжалов: система Patriot уничтожала ракеты оккупантов автоматически - Игнат

12:31

Чому не можна рвати бузок і чим це загрожує

12:20

Только гении решат головоломку: нужно найти свадебное приглашение за 87 секунд

12:02

РФ проигрывает и втягивает Беларусь в войну, Лукашенко затеял игру, чтобы избежать этого – МаломужЭксклюзив

11:55

СБУ нашла всех блогеров, которые сняли работу ПВО: "светит" до 8 лет тюрьмыФотоВидео

11:51

"Они начали готовиться к войне с 2007": в проекте "Год.За кадром" покажут полное интервью БудановаВидео

11:51

"Моральный компас указал мне, что делать": в Бахмуте в бою погиб американский экс-сержант

11:49

Гороскоп на завтра 18 мая 2023: Рыбам – повышение, Стрельцам - угнетениеВидео

11:37

Британия даст Украине дроны с ударом на 200 км: эксперт рассказал, как они помогут бить оккупантовВидео

11:28

Ни для чего не рано и никогда не поздно: 5 звезд, которые стали известными после 40 лет

Реклама
10:49

"Ответит за все зверства": в США поддержали резолюцию о спецтрибунале для России

10:30

Юпитер в Тельце 2023: трем знакам зодиака очень круто повезетВидео

10:29

В Киеве полиция отобрала у Виктора Павлика скандальный спецпропуск, которым тот хвастался с женойВидео

10:23

Украина постепенно движется к победе, войну нужно закончить в 2023 году – БудановВидео

09:48

Буданов пояснил, какие бои между ВСУ и оккупантами разрушили планы Кремля

09:41

Игнат раскрыл детали, почему ЗРК Patriot невозможно уничтожить "Кинжалом"Видео

09:08

Украинский пилот установил рекорд Воздушных сил: летчик совершил 300 боевых вылетовВидео

08:56

Эксперт объяснил, как "бавовна" на оккупированных территориях повлияет на контрнаступление ВСУ

08:54

Дмитрий Медведев ушел в праздничный запоймнение

08:50

Гороскоп на сегодня 17 мая 2023: Стрельцам – напряжение в отношениях, Тельцам – плохая новостьВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Мода и красота
Красивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волос
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп таро
Рецепты
Легкие десертыЗакускиСалатыПростые блюда
Лайфхаки
Сад и огородВсе о салеУборкаСтиркаКомнатные растения
Персоны
Олег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новости
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять