Вышли из окопа за несколько секунд до "прилета": военные засняли неимоверное спасение побратимов

Украинские военные начали перемещаться в другой окоп прямо перед тем, как их позиции расстреляли российские оккупанты.

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Военные спаслись, выбежав из окопа за несколько секунд до "прилета" / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, 93-я ОМБр Холодный Яр

Украинские военные на фронте чудом смогли спастись. Через несколько секунд после начала их перемещения российские оккупанты ударили по позициям, где находились защитники. Этот момент удалось заснять их побратимам, видео уже разлетелось в Сети.

Один из украинских военных на передовой уточнил, живы ли его побратимы, которые находились ближе к вражеским позициям. Все они были целы.

Военный будто почувствовал, что с ними может что-то произойти, и приказал как можно скорее покинуть эти позиции. Защитники вышли из окопа и направились в другой. Именно в этот момент по их окопу ударил вражеский снаряд.

видео дня

"Я их спас, братан, я их спас", - радостно крикнул военный.

Смотрите видео о невероятном спасении военных:

В видео есть нецензурная лексика

Военные спаслись, выбежав из окопа за несколько секунд до "прилета" / фото: скриншот

Ситуация в Бахмуте

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что армия Украины продолжает контрнаступление. По словам чиновника, продвижение ВСУ в Бахмуте, где продолжаются жесткие бои, это вступление к контрнаступательной операции.

Заместитель министра Анна Маляр заявила, что ВСУ продолжают продвижение на Бахмутском направлении. Украинские войска взяли под контроль более 10 позиций российских оккупантов на севере и юге окраин Бахмута и зачистили значительную площадь лесного массива в районе Ивановского. Ситуация остается сложной. Оккупанты собрали в Бахмуте все силы и пытаются продвинуться.

По данным карты DeepState, украинские военные выбили оккупантов РФ с некоторых позиций. ВСУ удалось достичь успехов возле Богдановки, станции Ступки и на улице Левановского.

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