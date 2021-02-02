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В Николаеве депутат на сессии нарушил языковой закон – мэр нашел выход

2 февраля 2021, 14:21

Во время сессии горсовета один из политиков не захотел разговаривать на украинском.

Мэр Николаева разрулил языковой конфликт, который возник на сессии горсовета
Александр Сенкевич "разрулил" языковой конфликт, который возник на сессии горсовета / УНИАН

В Николаеве во вторник, 2 февраля, на сессии горсовета возник языковой конфликт – депутат Владислав Чайка отказался придерживаться закона о языке и говорить во время выступления на украинском.

Политик начал выступление на русском, а когда его попросили перейти на украинский, заявил, что не нарушает Конституцию, свидетельствует видео с заседания, опубликованное НикВести в YouTube.

Чайка начал выступление со слов: "У нас в порядке денном…". Потом его прервали и попросили говорить на украинском. На это он ответил: "А вы что, не понимаете?...".

После этого мэр Николаева Александр Сенкевич объяснил, что согласно закону о языке депутаты должны во время выступления использовать украинский язык.

На это депутат ответил: "Конституцию я не нарушаю".

Мэр решил переводить прямую речь Чайки на украинский.

Языковой конфликт на сессии николаевского горсовета – опубликовано видео

  • Напомним, в Украине закон о языке вступил в силу 16 июля 2019 года. Согласно документу, в нашей стране во всех государственных органах и общественных организациях обязаны использовать только украинский язык.
  • Действие закона не распространяется на частное общение.
новости Николаева Александр Сенкевич
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