В Николаеве депутат на сессии нарушил языковой закон – мэр нашел выход

Александр Сенкевич "разрулил" языковой конфликт, который возник на сессии горсовета / УНИАН

В Николаеве во вторник, 2 февраля, на сессии горсовета возник языковой конфликт – депутат Владислав Чайка отказался придерживаться закона о языке и говорить во время выступления на украинском.

Политик начал выступление на русском, а когда его попросили перейти на украинский, заявил, что не нарушает Конституцию, свидетельствует видео с заседания, опубликованное НикВести в YouTube.

Чайка начал выступление со слов: "У нас в порядке денном…". Потом его прервали и попросили говорить на украинском. На это он ответил: "А вы что, не понимаете?...".

После этого мэр Николаева Александр Сенкевич объяснил, что согласно закону о языке депутаты должны во время выступления использовать украинский язык.

На это депутат ответил: "Конституцию я не нарушаю".

Мэр решил переводить прямую речь Чайки на украинский.

Языковой конфликт на сессии николаевского горсовета – опубликовано видео