В Николаеве депутат на сессии нарушил языковой закон – мэр нашел выход

Во время сессии горсовета один из политиков не захотел разговаривать на украинском.
В Николаеве во вторник, 2 февраля, на сессии горсовета возник языковой конфликт – депутат Владислав Чайка отказался придерживаться закона о языке и говорить во время выступления на украинском.
Политик начал выступление на русском, а когда его попросили перейти на украинский, заявил, что не нарушает Конституцию, свидетельствует видео с заседания, опубликованное НикВести в YouTube.
Чайка начал выступление со слов: "У нас в порядке денном…". Потом его прервали и попросили говорить на украинском. На это он ответил: "А вы что, не понимаете?...".
После этого мэр Николаева Александр Сенкевич объяснил, что согласно закону о языке депутаты должны во время выступления использовать украинский язык.
На это депутат ответил: "Конституцию я не нарушаю".
Мэр решил переводить прямую речь Чайки на украинский.
Языковой конфликт на сессии николаевского горсовета – опубликовано видео
- Напомним, в Украине закон о языке вступил в силу 16 июля 2019 года. Согласно документу, в нашей стране во всех государственных органах и общественных организациях обязаны использовать только украинский язык.
- Действие закона не распространяется на частное общение.