В Офисе президента отреагировали на обыски у Медведчука

У Владимира Зеленского заявили, что нардепу придется пройти через судебный процесс, как это и предусмотрено законом.
Скандальному нардепу от ОПЗЖ Виктору Медведчуку, а также его сообщникам придется пройти через судебный процесс, как это и предусмотрено законом. Об этом журналистам заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
"Деструктивная деятельность Медведчука в течение десятилетий была абсолютно прозрачной для всего нашего общества. Во-первых, государственная безопасность постоянно находилась под разрушительными ударами его странной медиа-империи. Во-вторых, десятки классических непрозрачных схем и сделок, о чем много журналистских расследований... Общество прекрасно понимает, что этот человек не мог организовать свой "бизнес" честно. Только политическая "крыша" при разной власти в течение многих лет помогала Медведчуку избегать внимания правоохранительных органов и прокуратуры", - сказал Подоляк.
Он подчеркнул, что этому "крайне влиятельному и солидному человеку", который, по словам Подоляка, пытался решать судьбу народа и активно пользовался ресурсами страны в Крыму уже после оккупации, спрятаться от следственных действий не удастся.
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"У президента Зеленского достаточно политической воли, чтобы в Украине действительно работал принцип верховенства права и равенства всех граждан перед законом и судом", - резюмировал советник главы ОП.
В чем обвиняют Медведчука
- Главу политсовета партии Оппозиционная платформа – За жизнь и кума президента России Владимира Путина Виктора Медведчука, в доме которого сегодня прошли обыски, а также народного депутата Тараса Козака обвиняют в государственной измене.
- Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что правоохранители по результатам обысков не смогли выяснить, где сейчас Медведчук. По данным ряда СМИ, нардеп находился у себя дома, куда СБУ пришла с обысками, но правоохранителей туда не пускали его охранники.
- СБУ 11 мая пришла с обысками в дом Медведчука на улице Монтажников, где он сейчас живет с семьей. Позже в пресс-центре СБУ подтвердили эту информацию. Обыски связаны с делом о добыче газа в Крыму.