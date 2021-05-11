В Офисе президента отреагировали на обыски у Медведчука

На обыски у Медведчука отреагировали в Офисе президента / УНИАН

Скандальному нардепу от ОПЗЖ Виктору Медведчуку, а также его сообщникам придется пройти через судебный процесс, как это и предусмотрено законом. Об этом журналистам заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Деструктивная деятельность Медведчука в течение десятилетий была абсолютно прозрачной для всего нашего общества. Во-первых, государственная безопасность постоянно находилась под разрушительными ударами его странной медиа-империи. Во-вторых, десятки классических непрозрачных схем и сделок, о чем много журналистских расследований... Общество прекрасно понимает, что этот человек не мог организовать свой "бизнес" честно. Только политическая "крыша" при разной власти в течение многих лет помогала Медведчуку избегать внимания правоохранительных органов и прокуратуры", - сказал Подоляк.

Он подчеркнул, что этому "крайне влиятельному и солидному человеку", который, по словам Подоляка, пытался решать судьбу народа и активно пользовался ресурсами страны в Крыму уже после оккупации, спрятаться от следственных действий не удастся.

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"У президента Зеленского достаточно политической воли, чтобы в Украине действительно работал принцип верховенства права и равенства всех граждан перед законом и судом", - резюмировал советник главы ОП.

В чем обвиняют Медведчука