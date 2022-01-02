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В РФ требуют наказать Украину за марш в честь дня рождения Степана Бандеры

2 января 2022, 20:18

Спикер Госдумы РФ пригрозил Украине санкциями.

Вячеслав Володин
Вячеслав Володин осудил проведение марша в честь дня рождения Степана Бандеры в Киеве / Knews.kg

В России резко отреагировал на проведение в Украине мероприятий в честь 113-го дня рождения лидера Организации украинских националистов Степана Бандеры, который прошел 1 января в Киеве.

В частности спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин уверен, что данное мероприятие свидетельствует о "возрождении национализма в Европе и требует вмешательства со стороны в виде конкретных санкций".

"Недопустимо, когда в XXI веке снова прославляют лидеров нацизма, которые организовывали зверства, были пособниками фашистов, сжигали дотла деревни, убивали стариков, женщин, детей, младенцев", - написал политик на своем Telegram-канале.

Также Володин посетовал на то, что в такой ситуации страны НАТО осуществляют поставки вооружений Киеву, а происходящее на Украине должно быть осуждено Европарламентом, ПАСЕ и ПА ОБСЕ.

Читайте такжеДень рождения Степана Бандеры: в Киеве состоялось факельное шествие"За поощрение национализма необходимо спрашивать с ее руководства, вводить санкции, делать все, чтобы не допустить его возрождения в Европе. Но наряду с этим правильно призвать к ответу и тех, кто способствует такой политике или делает вид, что не замечает ее. Со своей стороны планируем в ходе встреч с представителями парламентов европейских государств обсудить этот вопрос, предложив принять действенные меры в отношении стран, где процветает национализм", - сообщил Володин.

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Степан Бандера

Степан Бандера – украинский политический деятель, идеолог украинского националистического движения. Он родился 1 января 1909 года. В феврале 1940 года он стал руководителем фракции ОУН(б), в 1947 году возглавил провод Организации украинских националистов. Борец за независимость Украины в ХХ веке. Был одним из инициаторов провозглашения акта о восстановлении Украинского государства после оккупации Львова нацистами в 1941 году. В 1942-44 годах был заключенным в немецком концлагере. В 1959 году был убит в Мюнхене советским агентом Богданом Сташинским.

Напомним, ранее Израиль осудил проведение в Украине мероприятий в честь 113-го дня рождения лидера Организации украинских националистов Степана Бандеры.

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Автор: Сергей Кущ
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