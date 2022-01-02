Израиль осудил марш в честь дня рождения Степана Бандеры / УНИАН

Израиль осудил проведение в Украине мероприятий в честь 113-го дня рождения лидера Организации украинских националистов Степана Бандеры.

"Израиль осуждает националистический марш в честь Бандеры. Прославление тех, кто поддерживал нацистскую идеологию, оскверняет память жертв Холокоста в Украине", – говорится в сообщении посольства в Twitter.

В посольстве подчеркнули, что на марше были проявления антисемитизма. В каком городе это случилось, не уточняется, но, вероятно, имеется в виду столица.

"Мы требуем расследования антисемитских проявлений, которые имели место во время марша, согласно закону, принятому в 2021 году", – говорится в сообщении.

Степан Бандера – украинский политический деятель, идеолог украинского националистического движения. Он родился 1 января 1909 года. В феврале 1940 года он стал руководителем фракции ОУН(б), в 1947 году возглавил провод Организации украинских националистов. В 1959 году был убит агентом КГБ.

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Напомним, 1 января в центре Киева традиционно прошло факельное шествие по случаю дня рождения Степана Бандеры. Оно началось с небольшим опозданием около 17:50 в парке имени Тараса Шевченко. Маршрут шествия: улица Владимирская – бульвар Тараса Шевченко – Крещатик – Майдан Независимости.

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