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В российской Госдуме ответили на слова Ермака о Минских договоренностях

13 февраля 2021, 13:32

Минским соглашениям аналога нет, а значит, их выполнять все равно придется, если, конечно, Украина хочет мира на Донбассе, убежден российский депутат Бальбек.

Государственная Дума, Госдума
В российской Госдуме ответили на слова Ермака о Минских договоренностях / Reuters

Заявление главы Офиса президента Украины Андрея Ермака о том, что минские договоренности по Донбассу практически невозможно выполнить, прокомментировал депутат Государственной думы Руслан Бальбек. Он подчеркнул, что следующим шагом Киева может стать призыв к новым соглашениям.

"Причем главное — чтобы это устроило коллективный Запад и Киев. Украина не раз показывала себя недобросовестным исполнителем международных соглашений. К тому же для подготовки общественного мнения будут работать только "свои" телеканалы, оппозиционные медиа, что называется, загнаны в угол", — сказал российский депутат в комментарии RT.

Бальбек добавил, что подобные заявления украинских политиков мешают разрешению конфликта на Донбассе.

"Минским соглашениям аналога нет, а значит, их выполнять все равно придется, если, конечно, Украина хочет мира на Донбассе", — подытожил парламентарий.

Отметим, Минские соглашения подписали 12 февраля 2015-го. Они подразумевают вывод всех вооруженных формирований с территории Донбасса, проведение местных выборов и предоставление региону особого статуса в составе Украины.

Минские соглашения – о чем говорил Ермак:

  • Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Минские договоренности по Донбассу практически невозможно выполнить в той редакции, в которой их подписали. Но власти Украины сделают всё для их реализации.
  • Он подчеркнул, что спустя шесть лет после подписания Минских соглашений фактически ощутимых результатов нет.
  • "Если говорить честно, то в той редакции, в которой они сегодня существуют, мне иногда кажется, что они и подписывались с целью и с пониманием, что выполнить их невозможно, но Украина, и президент много раз об этом говорил, сделает всё для того, чтобы принципы, заложенные в Минских соглашениях, были выполнены с нашей стороны", - объяснил Ермак.

новости России Госдума РФ война на Донбассе Минские соглашения Руслан Бальбек Андрей Ермак
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