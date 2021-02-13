В российской Госдуме ответили на слова Ермака о Минских договоренностях / Reuters

Заявление главы Офиса президента Украины Андрея Ермака о том, что минские договоренности по Донбассу практически невозможно выполнить, прокомментировал депутат Государственной думы Руслан Бальбек. Он подчеркнул, что следующим шагом Киева может стать призыв к новым соглашениям.

"Причем главное — чтобы это устроило коллективный Запад и Киев. Украина не раз показывала себя недобросовестным исполнителем международных соглашений. К тому же для подготовки общественного мнения будут работать только "свои" телеканалы, оппозиционные медиа, что называется, загнаны в угол", — сказал российский депутат в комментарии RT.

Бальбек добавил, что подобные заявления украинских политиков мешают разрешению конфликта на Донбассе.

"Минским соглашениям аналога нет, а значит, их выполнять все равно придется, если, конечно, Украина хочет мира на Донбассе", — подытожил парламентарий.

Отметим, Минские соглашения подписали 12 февраля 2015-го. Они подразумевают вывод всех вооруженных формирований с территории Донбасса, проведение местных выборов и предоставление региону особого статуса в составе Украины.

Минские соглашения – о чем говорил Ермак: