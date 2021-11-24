Контроль над деньгами и регистрация лоббизма: Украина запустила план по борьбе с олигархами

Кабмин утвердил план по борьбе с чрезмерным влиянием олигархов на политику и общество в Украине / kmu.gov.ua

Кабинет министров Украины утвердил план мероприятий, направленный на борьбу с усиленным влиянием олигархов на политический процесс в стране. Решение связано с реализацией соответствующего закона, ранее принятого Верховной Радой. Программа действий включает регистрацию деятельности по лоббизму, снижение влияния олигархов на СМИ, усиление контроля над их финансовой деятельностью, а также уменьшение их воздействия на партии и избирательные кампании.

Как сообщил в своем Telegram-канале народный депутат от Европейской солидарности Алексей Гончаренко, план был утвержден в среду, 24 ноября, в ходе заседания правительства. Программа также включает прекращение импорта электроэнергии из России и Беларуси до сентября 2023 года.

Что предусматривает план по борьбе с олигархами

усиление возможностей Антимонопольного комитета;

обязательность госрегистрации лоббирования и госреестр лоббистов - до декабря 2022;

обеспечение справедливого и эффективного правосудия (Верховный Суд, Высший совет правосудия, КСУ) до декабря 2023;

обеспечение безопасности снабжения электроэнергией и природным газом до марта 2022 года;

прекращение импорта электроэнергии из России и Белоруссии до сентября 2023 года;

уменьшение злоупотреблений олигархами влиянием на медиа до декабря 2022;

усиление контроля над финансовыми операциями олигархов до декабря 2022 года;

минимизации влияния олигархов на политические партии и избирательные кампании до сентября 2022;

неотвратимость наказания за политическую коррупцию до июня 2022;

приведение уровня тарифов на железнодорожные перевозки к экономически обоснованным до декабря 2022;

установление экономически обоснованных ставок перевалки грузов в ГП "МТП "Южный" до февраля 2023 года;

создание независимой от влияния олигархов авиакомпании до декабря 2022;

международно-правовые инструменты защиты не распространяются на инвестиции украинских бенефициарных владельцев компаний, зарегистрированных в иностранных юрисдикциях - в течение 2022-23 гг

Закон "об олигархах"

Верховная Рада Украины 23 сентября во втором чтении и в целом приняла закон №5599, который предусматривает снижение влияния крупного олигархического бизнеса на политический процесс в Украине.Читайте также"Власти олигархов в Украине больше не будет": Зеленский объявил ультиматум крупному бизнесу

В обществе инициативу назвали "законом об олигархах" или "законом деолигархизации". Предложенный президентом Владимиром Зеленским законопроект поддержали 279 парламентариев.

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В результате принятого закона в украинском законодательстве появилось понятие "олигарх" – это человек, который оказывает серьезное влияние на политическую и экономическую жизнь Украины.

Олигархом будет считаться лицо, деятельность которого подпадает как минимум под три критерия:

Участие в политической жизни

Существенное влияние на СМИ

Получение прибыли от предприятий-монополистов, которые в течение 1 года или нескольких лет удерживают или усиливают свое высокое влияние на рынке

Стоимость активов лица выше суммы 2 миллиарда 270 миллионов гривен.

Решать, кто является олигархом, а кто нет, будет Совет национальной безопасности и обороны Украины, который возглавляет президент Владимир Зеленский. В стране создается специальный реестр олигархов.

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