Стипендия Сороса и связи с Зеленским: стало известно, кто займет место Вакарчука

Вакарчук сдал мандат и нашел себе замену - кто такая Алина Свидерская / ukrnadra.net

11 июня Святослав Вакарчук сдал свой мандат народного депутата – на его место в Раду пройдет 19-й номер в списке партии Голос Алина Свидерская.

"Насколько я понимаю, зайдет Алина Свидерская", – пообещал сам Вакарчук на сегодняшнем брифинге.

Напомним, в марте 2020 года Вакарчук покинул пост председателя парламентской партии Голос и после избрания Киры Рудык Вакарчук отстранился от участия в партийной жизни.

Алина Свидерская – кто она такая

Свидерской 31 год. Она замужем за Андреем Загороднюком – бывшим министра обороны президента Владимира Зеленского. Сейчас Андрей Загороднюк занимает должность внештатного советника президента Украины.

Высшее образование получала сначала в Киево-Могилянской академии по специальности "правоведение", а потом и в британском Кембридже. При этом сама Свидерская призналась, что обучение в Англии ей помогла получить стипендия от фонда Сороса. Также является стипендиатом программы "Всемирные студии" от Фонда Виктора Пинчука.

В 2015 году женщина занимала пост советницы тогдашнего министра экономики Айвараса Абромавичюса по вопросам дерегуляции.

У Свидерской есть своя доля в энергетическом бизнесе – владеет 4,06% капитала ООО Айсе хидро юкрейн (занимаюется поиском, отбором и развитием инвестиционных проектов по развитию малых гидроэлектростанций в Украине). Основные владельцы – граждане Дании и Норвегии.