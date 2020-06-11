УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

Стипендия Сороса и связи с Зеленским: стало известно, кто займет место Вакарчука

11 июня 2020, 15:21

Алина Свидерская, пришедшая на место Вакарчука, получила образование в Кембридже.

Вакарчук сдал мандат и нашел себе замену - кто такая Алина Свидерская
Вакарчук сдал мандат и нашел себе замену - кто такая Алина Свидерская / ukrnadra.net

11 июня Святослав Вакарчук сдал свой мандат народного депутата – на его место в Раду пройдет 19-й номер в списке партии Голос Алина Свидерская.

"Насколько я понимаю, зайдет Алина Свидерская", – пообещал сам Вакарчук на сегодняшнем брифинге.

Напомним, в марте 2020 года Вакарчук покинул пост председателя парламентской партии Голос и после избрания Киры Рудык Вакарчук отстранился от участия в партийной жизни.

Алина Свидерская – кто она такая

Свидерской 31 год. Она замужем за Андреем Загороднюком – бывшим министра обороны президента Владимира Зеленского. Сейчас Андрей Загороднюк занимает должность внештатного советника президента Украины.

Высшее образование получала сначала в Киево-Могилянской академии по специальности "правоведение", а потом и в британском Кембридже. При этом сама Свидерская призналась, что обучение в Англии ей помогла получить стипендия от фонда Сороса. Также является стипендиатом программы "Всемирные студии" от Фонда Виктора Пинчука.

В 2015 году женщина занимала пост советницы тогдашнего министра экономики Айвараса Абромавичюса по вопросам дерегуляции.

У Свидерской есть своя доля в энергетическом бизнесе – владеет 4,06% капитала ООО Айсе хидро юкрейн (занимаюется поиском, отбором и развитием инвестиционных проектов по развитию малых гидроэлектростанций в Украине). Основные владельцы – граждане Дании и Норвегии.

Святослав Вакарчук мандат новости Украины Верховная Рада партия Голос
Сейчас вы просматриваете новость «Стипендия Сороса и связи с Зеленским: стало известно, кто займет место Вакарчука». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

15:39
Партия Голос теперь "фсё" - и слава Богу
15:37
Елена-Кристина Лебедь попала к секс-мошеннику
15:21
Стипендия Сороса и связи с Зеленским: стало известно, кто займет место Вакарчука
15:13
Гороскоп всех знаков Зодиака на 12 июня: карьерный взлет, приключения и обманы Видео
15:01
В Украине могут ужесточить карантин: Шмыгаль назвал главное условие
14:43
Михаила Ефремова забрали из дома в Москве
14:17
Под Рязанью хоронят погибшего в аварии с Ефремовым Сергея Захарова
14:16
"Боевики обкурились": почему ОРЛО сидит без Vodafone и надолго ли это
14:13
В Кабмине анонсировали снижение тарифов на тепло и горячую воду для населения
14:08
Стерненко сообщили о подозрении: активист указал на "проколы" Видео
13:28
Почему Вакарчук ушел из политики и что будет с Голосом мнение
13:17
Зеленский рассказал, когда Аваков может уйти в отставку
13:14
Мошенники в Украине рассылают опасные смс: можно лишиться денег на счету
12:53
Святослав Вакарчук сдал мандат народного депутата
12:48
Вакарчук снова уходит из Рады – СМИ Видео
12:28
Зеленский рассказал об общении с Коломойским и раскрыл содержание смс Видео
12:05
Рейтинг Зеленского упал ниже 40% - свежий соцопрос
11:59
В Киеве готовы отменить ослабление карантина: Кличко сделал заявление и назвал условие
11:28
"Хамили и вопили": Казанский рассказал, как вели себя террористы на переговорах по Донбассу
11:02
Почему наша патриотическая пропаганда перестала быть эффективной мнение
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять