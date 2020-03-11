Вакарчук - все: глава партии Голос покинул свой пост

Святослав Вакарчук ушел с поста главы партии Голос / УНИАН

Известный украинский музыкант, лидер рок-группы Океан Эльзы и нардеп Святослав Вакарчук покинул пост главы одной из парламентских сил - партии Голос.

Соответствующее сообщение было опубликовано на его странице в Facebook после съезда политсилы.

"Кира (Рудик - новоизбранная глава партии Голос) олицетворяет собой современность, и эту современность она привнесет в работу партии вместе с бесценным опытом управления крупными командами. А я как лидер буду продолжать развитие партии. Моя миссия - и дальше приводить в политику новых честных профессиональных людей с собственным видением и создавать всем тем, кто идет к власти без видения, компетенции, собственного видения. А также бороться с теми, кто идет в политику для собственного обогащения ", - говорится в тексте.

Как позднее сообщил на своем Telegram-канале телеведущий Максим Назаров, его источник в рядах Голоса утверждает - Вакарчук готов окончательно сложить мандат нардепа. Якобы из-за крайне низких, в пределах статистической погрешности, рейтингов политсилы.

"Уточнил у хорошего знакомого, который заходил в команде Голоса в Раду. И, таки да - Вакарчук готов сложить еще и мандат депутата. И сделает это в ближайшее время. Всему причина - тот самый низкий рейтинг партии в 0,5%", - написал Назаров.

Напомним, ранее, в конце февраля 2020 года, в Сети было распространилась фейковая информация о том о том, что депутат и лидер партии Голос Святослав Вакарчук сложил полномочия нардепа. Якобы, по его убеждению, девятый созыв Верховной Рады не выполнил своего основного назначения - "создавать видение Украины как современного европейского государства".