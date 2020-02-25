"Что ж ты, Славик, сдал мандат": в Cети сообщили, что Вакарчук ушел из политики

В фейковой новости сообщается, что музыкант отметил, что парламент его разочаровал.
В сети распространили фейк о том, что депутат, лидер партии Голос Святослав Вакарчук заявил, что складывает свои полномочия.
Якобы, по убеждению певца, нынешний состав украинского парламента не выполнил своего основного назначения - "создавать видение Украины как современного европейского государства".
На самом деле таких слов лидер партии Голос после второго прихода в Раду не произносил.
Фейк о том, что Вакарчук ушел из политики, распространили несколько сомнительных сайтов, ссылающихся друг на друга в качестве источника информации, а также информационное агентство Интерфакс-Украина, которое продобной информации не публиковало.
За источник информации недобросовестные сайты взяли новость 12-летней давности о сложении Вакарчуком мандата народного депутата, попытавшись выдать старое сообщение за свежую новость.
В 2007 Вакарчук году принял участие в досрочных выборах в Верховную Раду и был избран народным депутатом VI созыва парламента по многомандатному общегосударственному округу. Не был членом ни одной из партий.
В Раде входил в Комитет по вопросам свободы слова и информации, а также в ряд групп по межпарламентским связям. Позже решил отказаться от депутатских полномочий, 16 декабря 2008-го перестал быть нардепом.
В самой партии Голос заявили, что Святослав Вакарчук входит в топ-пять политиков, которым доверяют украинцы.
"Этот рейтинг - причина постоянных атак на лидера партии онлайн. Некоторые хотят, чтобы Вакарчук ушел из политики и постоянно пытаются убедить в этом окружающих. Конечно, все это неправда", - говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что рейтинг партии Вакарчука обвалился до статистической погрешности.