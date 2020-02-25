"Что ж ты, Славик, сдал мандат": в Cети сообщили, что Вакарчук ушел из политики

Святослав Вакарчук / Униан

В сети распространили фейк о том, что депутат, лидер партии Голос Святослав Вакарчук заявил, что складывает свои полномочия.

Якобы, по убеждению певца, нынешний состав украинского парламента не выполнил своего основного назначения - "создавать видение Украины как современного европейского государства".

На самом деле таких слов лидер партии Голос после второго прихода в Раду не произносил.

Фейк о том, что Вакарчук ушел из политики, распространили несколько сомнительных сайтов, ссылающихся друг на друга в качестве источника информации, а также информационное агентство Интерфакс-Украина, которое продобной информации не публиковало.

Несколько сайтов опубликовали недостоверную информацию про то, что Вакарчук ушел из политики

За источник информации недобросовестные сайты взяли новость 12-летней давности о сложении Вакарчуком мандата народного депутата, попытавшись выдать старое сообщение за свежую новость.

В 2007 Вакарчук году принял участие в досрочных выборах в Верховную Раду и был избран народным депутатом VI созыва парламента по многомандатному общегосударственному округу. Не был членом ни одной из партий.

В Раде входил в Комитет по вопросам свободы слова и информации, а также в ряд групп по межпарламентским связям. Позже решил отказаться от депутатских полномочий, 16 декабря 2008-го перестал быть нардепом.

В самой партии Голос заявили, что Святослав Вакарчук входит в топ-пять политиков, которым доверяют украинцы.

"Этот рейтинг - причина постоянных атак на лидера партии онлайн. Некоторые хотят, чтобы Вакарчук ушел из политики и постоянно пытаются убедить в этом окружающих. Конечно, все это неправда", - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что рейтинг партии Вакарчука обвалился до статистической погрешности.