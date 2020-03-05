Вакарчук и Бужанский устроили конфликт из-за "путинят"

Бужанского в Голосе отнесли к "путинятам" / Фото: УНИАН

В Верховной Раде депутат партии Голос Соломия Бобровская заявила, что депутат от Слуги народа Максим Бужанский относится в парламенте к "путинятам".

"Тут находятся на только "соросята", но и "путинята". Это те, кто оппоненты этого государства, а не политические оппоненты", — заявила Бобровская.

Бужанский поспешил с ответом коллеге.

"Я считаю, что "путинята" — это имелся ввиду господин Вакарчук, который не платил налоги годами и крал у нашей армии! Который пел на концерте в Минске, когда мы голосовали законопроекты, касающиеся обороны нашей страны! Вот это, наверно, "путинята". Вы думайте хоть иногда, когда говорите", — сказал он.

Читайте также"Нема лайно куди прибрати": Вакарчук написал резкий стих об украинцахНа диалог отреагировал лидер Голоса Святослав Вакарчук и обвинил Бужанского в "информационном терроризме".

"На все антиукраинские провокации если реагировать, то лишь дать им большую площадку это делать снова. На самом деле то, что они делают — это информационный терроризм. Мы с террористами переговоров не ведём, мы с ними боремся как в Верховной Раде, та и за её пределами", — заявил Вакарчук на обвинения Бужанского, видео опубликовано на странице Голоса в Facebook.

По словам лидера Голоса, он всегда платил налоги, будет делать это и в будущем, как и оказывать помощь украинской армии.

Напомним, Бужанский отказался вставать, когда его коллеги по Верховной Раде поднялись со своих мест, чтобы почтить минутой молчания память погибших на Майдане во время Революции достоинства.

Как ранее сообщалось, заместитель председателя фракции партии Слуга народа Александр Корниенко прокомментировал скандал с высказываниями бывшего советника Петра Порошенко Юрия Бирюкова, оскорбившего бойцов ВСУ.