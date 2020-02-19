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Нардеп Бужанский отказался почтить память погибших на Майдане: известно почему

19 февраля 2020, 17:33

Политик не встал со своего места во время всеобщей минуты молчания.

Максим Бужанский
Максим Бужанский показал свою принципиальную позицию / facebook.com/Максим Бужанский

Народный депутат от Слуги народа Максим Бужанский отказался вставать, когда его коллеги по Верховной Раде подняли со своих мест, чтобы почтить минутой молчания память погибших на Майдане во время Революции достоинства.

Видео инцидента опубликовал журналист Андрей Дзиндзя. Впоследствии оно появилось в YouTube.

В ролике можно увидеть, что все депутаты парламента поднялись своих своих мест, когда в микрофон объявили минуту молчания по героям Небесной сотни. Почтить память погибших встали абсолютно все политики в зале. На их фоне выделялся Бужанский, который с равнодушным видом демонстративно сидел на своем месте и не собирался присоединяться к всеобщей инициативе.

"Максим Бужанский отказался почтить память минутой молчания погибших на Майдане...", – говорится в описании к видео.

Позже Бужанский объяснил, почему не почтил стоя память погибших участников Революции достоинства минутой молчания в Верховной Раде. 

"Я видел несколько сообщений, они абсолютно лживы, я объясню почему. На сегодняшнее видео наложены вчерашние слова Стефанчука (первого заместителя председателя ВР, - ред.). Вчера вице-спикер парламента выступил и предложил почтить память всех погибших на Майдане. Я встал вместе со всеми, конечно. Я скорблю по всем погибшим. Сегодня вице-спикер от БЮТ предложила почтить память одной части погибших. Я категорически против такого подхода", – цитирует его Радио Свобода.

Напомним, ранее Юрий Бирюков в своем Facebook заявил о том, что голосовавшие на президентских выборах 2019 года за Владимира Зеленского бойцы ВСУ являются "ублюдками".

Позже заместитель председателя фракции партии Слуга народа Александр Корниенко прокомментировал скандал с высказываниями бывшего советника Петра Порошенко Юрия Бирюкова, оскорбившего бойцов ВСУ.

Максим Бужанский Слуга народа Верховная Рада Революция Достоинства Небесная сотня
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