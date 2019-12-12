"Плохо кончил": депутат-свободовец пригрозил Бужанскому судьбой Бузины

Максиму Бужанскому пригрозили судьбой Олеся Бузины

Народному депутату от Слуги народа Максиму Бужанскому, который недавно инициировал отмену закона об украинском языке, напомнили о судье убитого в Киеве писателя Олеся Бузины.

В частности, депутат Черкасского городского совета от партии Свобода Иван Косенко критически оценил предложение Бужанского об отмене языкового закона подчеркнув, что "Олесь Бузина плохо кончил".

"Олесь Бузина плохо кончил. Макс Бужанский, не спеши с ненавистью к украинскому языку", - написал Косенко в Facebook.

Отметим, что сам Бужанский оперативно отреагировал на слова Косенко, прокомментировав его угрозы.

"Мальчик, если ты мне угрожаешь, так делай это так, чтоб не быть смешным. Или не пытайся. Ты угрожаешь мне убийством, как Бузине?" – написал Бужанский в комментариях под постом Косенко.

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В свою очередь Косенко попытался оправдаться, что вовсе не угрожал Бужанскому.

"Упаси Бог! Не угрожаю. Я не убийца. Олесь просто тоже по лезвию ходил, вот и нашлись люди, которые за ним пришли", - ответил Косенко нардепу.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Раде Максим Бужанский подрался с коллегой Гео Леросом.