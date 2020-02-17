В Слуге народа ответили на оскорбления бойцов ВСУ экс-советником Порошенко

Юрий Бирюков / Главред

Заместитель председателя фракции партии Слуга народа Александр Корниенко прокомментировал скандал с высказываниями бывшего советника Петра Порошенко Юрия Бирюкова, оскорбившего бойцов ВСУ.

В ходе согласительного совета Верховной Рады в понедельник, 17 февраля, Корниенко предложил усилить ответственность за оскорбление военнослужащих.

"У нас есть предложение к обсуждению усилить ответственность за оскорбление и клевету в сторону военнослужащих. Вывести это отдельным пунктом", - подчеркнул он.

Представитель Слуги народа обратил внимание на то, что военнослужащих, которые защищают Украину, никто не имеет права их оскорблять, независимо от статуса.

"Происходят какие-то всплески, связанные в первую очередь с определенным таким повышением градуса обсуждений в соцсетях и возвращением к такой неприятной штуке как язык ненависти. Звучат призывы... оскорбления в сторону, в частности, военнослужащих, и это делают люди, связанные с бывшим главнокомандующим", – добавил Корниенко.

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Оскорбления Бирюкова в адрес бойцов ВСУ также прокомментировал нардеп от Слуги народа Максим Бужанский.

"Я думаю, что партия Европейская Солидарность должна предоставить объяснения. Считать и называть военнослужащих ВСУ ублюдками, это их официальная позиция или неофициальная", - написал Бужанский в своем Телеграм-канале.

Обратим внимание, что после разгоревшегося скандала Бирюков удалил пост из своего Facebook.

Напомним, ранее Юрий Бирюков в своем Facebook заявил о том, что голосовавшие на президентских выборах 2019 года за Владимира Зеленского бойцы ВСУ являются "ублюдками".