"Мародер кукухой тронулся": в Сети заплевали оскорбившего бойцов ВСУ экс-советника Порошенко

Юрий Бирюков и Петр Порошенко / УНИАН

Голосовавшие на президентских выборах 2019 года за Владимира Зеленского бойцы ВСУ являются "ублюдками", заявил бывший советник Петра Порошенко Юрий Бирюков.

Таким образом он прокомментировал инициативу о возможных совместных патрулях на Донбассе в составе бойцов ВСУ, представителей ОБСЕ и ОРДЛО.

"Зеленский на полном серьезе предложил рассмотреть идею совместного патрулирования, ага. Силами ВСУ, ОБСЕ и сепарами. Вместе весело шагать... То есть, ни о каком разоружении уже и речь не идет. То есть, ни о каком едином государстве Украина он уже не вспоминает. Хочется пожелать каждому ублюдку из состава ВСУ, который весной прошлого гола проголосовал за Зеленского, вечно быть в совместном патрулировании с сепарами", - написал Бирюков в своем Facebook.

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Отметим, что многие пользователи критически оценили высказывания Бирюкова об украинских военных:

"Бирюков, тут это, весь инет пестрит скринами поста.. Мол-де Бирюков кукухой тронулся. Заглянул, а оно и вправду не в себе. Ты с Ликсеичем по Мюнхенам ещё не гастролируешь? Пациенты", "Как можно называть ублюдками людей, военных, которые защищали Украину? Это низко", "Назвать бойцов ВСУ "ублюдками" - это поступок врага украинской армии, для которого война на Донбассе - это нажива", "Какой кайф читать как плющит все порохоботское быдло в комментариях от одного высера этого тупого мародера-советника бывшего мародера-президента", "Бирюков просто забыл, как Порошенко предлагал совместное патрулирование в своем "мирном плане", а еще амнистию и русский язык,еще в далеком 2014, но тогда Бирюков почему-то молчал", "Ты сам первый ублюдок!!! Мародёр и помощник мародёра", - пишут пользователи в комментариях.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Бирюков использовал на своей странице в соцсети известный неонацистский лозунг.