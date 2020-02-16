"Мародер кукухой тронулся": в Сети заплевали оскорбившего бойцов ВСУ экс-советника Порошенко

Юрию Бирюкову напомнили, что Петр Порошенко ранее сам предлагал совместное патрулирование на Донбассе.
Голосовавшие на президентских выборах 2019 года за Владимира Зеленского бойцы ВСУ являются "ублюдками", заявил бывший советник Петра Порошенко Юрий Бирюков.
Таким образом он прокомментировал инициативу о возможных совместных патрулях на Донбассе в составе бойцов ВСУ, представителей ОБСЕ и ОРДЛО.
"Зеленский на полном серьезе предложил рассмотреть идею совместного патрулирования, ага. Силами ВСУ, ОБСЕ и сепарами. Вместе весело шагать... То есть, ни о каком разоружении уже и речь не идет. То есть, ни о каком едином государстве Украина он уже не вспоминает. Хочется пожелать каждому ублюдку из состава ВСУ, который весной прошлого гола проголосовал за Зеленского, вечно быть в совместном патрулировании с сепарами", - написал Бирюков в своем Facebook.
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Отметим, что многие пользователи критически оценили высказывания Бирюкова об украинских военных:
"Бирюков, тут это, весь инет пестрит скринами поста.. Мол-де Бирюков кукухой тронулся. Заглянул, а оно и вправду не в себе. Ты с Ликсеичем по Мюнхенам ещё не гастролируешь? Пациенты", "Как можно называть ублюдками людей, военных, которые защищали Украину? Это низко", "Назвать бойцов ВСУ "ублюдками" - это поступок врага украинской армии, для которого война на Донбассе - это нажива", "Какой кайф читать как плющит все порохоботское быдло в комментариях от одного высера этого тупого мародера-советника бывшего мародера-президента", "Бирюков просто забыл, как Порошенко предлагал совместное патрулирование в своем "мирном плане", а еще амнистию и русский язык,еще в далеком 2014, но тогда Бирюков почему-то молчал", "Ты сам первый ублюдок!!! Мародёр и помощник мародёра", - пишут пользователи в комментариях.
Напомним, ранее сообщалось о том, что Бирюков использовал на своей странице в соцсети известный неонацистский лозунг.