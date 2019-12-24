"Вату п*здить ми не бросим": Советник Порошенко с подписчиками использовал неонацистский лозунг

Юрий Бирюков / УНИАН

Юрий Бирюков, волонтер и экс-советник пятого президента Украины Петра Порошенко, еще раз использовал на своей странице в соцсети известный неонацистский лозунг с цифрами "1488".

"Не фейк, скрин сам делал. Какие рифмы можете придумать про газ и Россию?", - написал он под скриншотом со статистикой о том, что Украина не покупает у России газ ровно одну тысячу четыреста восемьдесят восемь дней.

Подписчикам и френдам Бирюкова такой "юмор" понравился и они начали фонтанировать фантазией в комментариях.

"Газопердолить мы не бросим", "Ого. А мистер зна толк в троллизме! Наш девиз - 1488, вату п*здить ми не бросим!", "Мильярды в суде мы отсуживать не бросим", "Один газ - не пидогаз", - написали они.

Напомним, ранее в июле 2018-го Юрий Бирюков уже использовал соответствующий неонацистский лозунг на своей странице в Facebook и присовокупил "Стримить общаги мы не бросим. Через пару месяцев он же публично перефразировал псевдо-нацистский интернет-мем: "Если один скажет "Зиг" / Миллионы ответят "Хайль".