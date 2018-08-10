"Когда один скажет, а миллионы ответят". Советник Порошенко перефразировал псевдо-нацистский интернет-мем

Юрий Бирюков / УНИАН

Юрий Бирюков, внештатный советник президента Петра Порошенко, опубликовал на своей странице в соцсети Facebook видео, на котором бойцы ВСУ перед парадом по случаю Дня Независимости тренировались произносить новое военное приветствие «Слава Украине!» − «Героям Слава».

«И придет время, когда один скажет «Слава Украине! «, а миллионы ответят…», — подписал Бирюков ролик.

Оригинальный пост / Facebook

Неизвестно, сознательно или несознательно, внештатный советник Порошенко процитировал известный типа «нацистский» интернет-мем, «вышедший» из песни московской панк-группы АНЧ. Полностью четверостишие, откуда взяты эти строки, звучит так: «Я вижу костры из книг/ Я слышу овчарок лай / Если один скажет «Зиг» / Миллионы ответят «Хайль».

Напомним, ранее глава государства поручил разработать законопроект, которым заменят воинское приветствие в ВСУ советского типа "Здравствуйте, товарищи!" и "Желаем (желаю) здоровья!" на "Слава Украине!" и "Героям слава!".

Та самая песня. Слушать с 00:40

Напомним, ранее сообщалось о том, что Бирюков прямо назвал критиков действующей украинской власти «врагами».