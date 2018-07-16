Скандал в ВСУ: после исчезновения сотен тонн ГСМ "пропали" начальники подразделения

По данным советника министра обороны Украины Юрия Бирюкова, в Одесском гарнизоне, после выявления серьезной недостачи топлива на складе 46 Объединенного центра обеспечения ВС Украины, пропали начальники подразделения.

Бирюков сообщил, что уже третьи сутки не выходит на связь начальник топливного склада 46 ОЦЗ в Одессе прапорщик Берлиненко. Также на месте проверки отсутствуют журналы выдачи топлива и журналы контрольных замеров хранилища.

По его данным, "потерялись" 200 тонн дизеля и 3 тонны топлива.

"Иногда избыточное количество журналов учета помогают выяснить причины массового заболевания начальства 46 Одесского ОЦЗ. Поскольку помимо журнала учета выдачи топлива еще есть финансовые журналы и журналы учета накладных. А именно их оформляют ПЕРЕД выдачей топлива. И именно из Dmitry Marchenko опечатал в первую очередь", - рассказал Бирюков в Facebook.

По его данным, также на рабочем месте также отсутствуют начальник службы горюче-смазочных материалов и непосредственно начальник базы.

Напомним, ранее бывший офицер ВСУ рассказал, почему бесполезно перевооружать новейшими танками "Оплот" армию.