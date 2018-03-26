"Они — враги". Советник Порошенко резко высказался о критиках власти

Люди, которые обвиняют действующую власть в "зраде" и винят во всех проблемах руководство Украины, являются "врагами", заявил внештатный советник президента Украины Юрий Бирюков.

Таким образом Бирюков прокомментировал сообщение Порошенко на странице в Facebook.

"И если отвлечься от ботоферм и резидентов — все равно, в нашей стране остается гигантская толпа идиотов, которые искренне кричат про зраду и винят во всех проблемах именно руководство Украины, скромно обходя вниманием страну-соседку.

Мы называем этих людей зрадофилами. Но не пора ли уже сказать очевидное? Они — враги?" — написал Бирюков.

Напомним, в декабре 2017 года между Бирюковым и членами батальона "Азов" произошла стычка во время акции в центре Киева.