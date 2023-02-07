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Василий Малюк назначен новым руководителем Службы безопасности Украины

7 февраля 2023, 11:43
Назначение генерала-майора Василия Малюка главой Службы безопасности Украины поддержали 324 парламентария. Ранее он возглавлял спецслужбу на временной основе.
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Василий Малюк 7 февраля назначен главой Службы безопасности Украины / ssu.gov.ua

Верховная Рада Украины поддержала назначение исполняющего обязанности руководителя Службы безопасности Украины Василия Малюка новым главой спецслужбы. За назначение проголосовали 324 парламентария. Об этом сообщил народный депутат от фракции Голос Ярослав Железняк.

В своем Telegram-канале нардеп сообщил о том, что украинский парламент во вторник, 7 февраля, поддержал инициативу президента Зеленского о назначении временно исполняющего обязанности главы СБУ Василия Малюка постоянным руководителем ведомства.

Постановление №8425 поддержали 324 народных депутата.

Кто такой Василий Малюк

Василий Малюк – украинский военный, генерал-майор СБУ.

Чиновник родом из города Коростышев Житомирской области. Высшее образование получил в Национальной академии СБУ по специальности Правоведение. Кандидат юридических наук.

Василий Малюк
Василий Малюк в Верховной Раде заявил, что будет бороться с коллаборантами / Telegram-канал Я. Железняк / Telegram-канал Я. Железняк

На военной службе в органах государственной безопасности Малюк с 2001 года. Занимал различные должности – от оперуполномоченного до руководителя отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью в региональных управлениях Службы безопасности Украины.

В Центральном управлении СБУ работает с 2020 года.

13 марта 2020 года Василий Малюк стал первым заместителем главы Службы безопасности Украины, а также возглавил Главное управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.

Летом 2021 года президент Владимир Зеленский отправил в отставку Малюка, а также некоторых заместителей председателя СБУ. Зеленский объяснил свое решение кадровыми перестановками, направленными на подготовку к реформе спецслужбы.

16 февраля 2022 года Василия Малюка назначили первым заместителем министра МВД Дениса Монастырского. Впрочем, проработал он там недолго. После полномасштабного нападения России на Украину вернулся на работу в СБУ.

3 марта Малюка снова назначили первым замглавы СБУ. 25 марта стал бригадным генералом.

После увольнения Ивана Баканова с должности руководителя Службы безопасности Украины Василий Малюк стал временно исполняющим обязанности главы спецслужбы.

Участник войны с Россией на Донбассе. Имеет государственную награду За участие в антитеррористической операции.

Смотрите интервью Натальи Мосейчук с Василием Малюком

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