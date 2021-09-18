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Визит Зеленского в США: назван состав делегации

18 сентября 2021, 23:20
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Сопровождать главу Украины в США будут десять чиновников.

Зеленский
Зеленский снова навестит США / Фото president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский снова отправится в США. Его визит запланирован на ближайшее время, а именно, 20 сентября. Глава украинского государства примет участие в работе Генеральной ассамблеи ООН.

В делегацию украинского президента вошли десять чиновников, это следует из его распоряжения, опубликованного на сайте ОП. В частности, в США для работы в Генассамблеи ООН поедут:

  1. министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба;
  2. постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица;
  3. первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова;
  4. глава комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко;
  5. заместитель руководителя Офиса президента Андрей Сибига;
  6. глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров;
  7. заведующая отделом многостороннего сотрудничества Директората по вопросам внешней политики и стратегического партнерства ОП Кристина Гайовишина;
  8. постоянный представитель президента Украины в АР Крым Антон Кориневич;
  9. заместитель директора - начальник отдела Департамента международных организаций Министерства иностранных дел Украины Дина Мартина;
  10. заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины по вопросам европейской интеграции Игорь Яременко.

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский утвердил Стратегический оборонный бюллетень, целью которого является определение основных направлений реализации военной политики государства.

Также президент Украины Владимир Зеленский 1 сентября в ходе своего визита в США в Вашингтоне провел переговоры с главой Белого дома Джо Байденом. Как заявил гарант, состоялись эффективные переговоры, а у администрации Штатов нет какого-либо негатива по отношению к Банковой.

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новости США Владимир Зеленский новости Украины
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