Власти Венгрии плохо кланяются Путину: Подоляк объяснил, почему Москва "прокинула" Будапешт

Страна-агрессор Россия не уважает своих союзников и демонстрирует "барство" по отношению к ним, отметил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Россия, вероятно, считает, что правительство Орбана плохо стоит на коленях - Подоляк / Коллаж Офис президента, УНИАН

Государство-оккупант Россия подчеркнула статус Венгрии как недружественного государства, поскольку хочет, чтобы другие страны стояли на коленях перед Кремлем. Будапешт, видимо, со своей задачей справляется плохо, вот Москва, которая пренебрежительно относится к союзникам, и продемонстрировала свое "барство". Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

В интервью 24 каналу он сказал о том, что Россия, по всей видимости, хочет, чтобы Венгрия более тщательно действовала в фарватере ее интересов. А вот правительство Орбана, видимо, действует недостаточно эффективно в данном направлении, поэтому Москва и акцентировала внимание на недружественном статусе Будапешта.

"Россия хочет, чтобы страны стояли на коленях и выполняли буквально все ее прихоти. Правительство господина Орбана, безусловно, ведет себя очень странно по поводу единой европейской концепции оценки войны и поддержки Украины. Но как я понял, Россия считает, что правительство Орбана не очень качественно стоит на коленях перед Россией. Было бы желательно, чтобы он чуть ниже нагнулся. Россия демонстрирует свое "барство"", - считает Подоляк.

видео дня

Также он добавил, что некоторым странам, которые считают Москву равным партнером и союзником, следует задуматься, поскольку РФ демонстрирует по отношению к ним неуважительное отношение.

"Я не понимаю этих стран. Неужели вы не видите, что такое Россия? Россия постоянно демонстрирует такое пренебрежительное отношение к любому, даже к своим формальным союзникам. Посмотрите, как они относятся к Беларуси... Так же они относятся к другим странам", в том числе – в Венгрию. По Сербии тоже иногда позволяют себе негативные высказывания, в отношении Грузии тоже. Я хочу, чтобы эти страны понимали простую истину: Россия – это не равный партнер, не союзник", - подчеркнул Михаил Подоляк.

Как подыгрывающая России Венгрия стала недружественной для Москвы

Венгрия с изрядным постоянством обвиняет Украину в, дескать, "нарушении прав национальных меньшинств" на Закарпатье и пытается блокировать ключевые инициативы Киева, направленные на сотрудничество с ЕС и НАТО.

Будапешт призывает к диалогу Украины и России на выгодных Москве условиях.

В феврале премьер Венгрии Орбан призвал, дескать, к немедленному прекращению огня и переходу к переговорному процессу. Москва в такой ситуации получит время для перегруппировки и подготовки нового наступления на Украину.

Посол России в Венгрии Евгений Станиславов 30 марта заявил, что Венгрия остается недружественной страной для РФ, поскольку она поддержала все санкции против Москвы в рамках Европейского Союза. Станиславов не исключил введения ответных ограничений в отношении Будапешта.

Смотрите видео ТСН - глава МИД Венгрии Сийярто ездил в Беларусь "говорить о мире в Украине" с Лукашенко

Другие новости по теме: