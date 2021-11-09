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Военная операция России и удар по Украине: у Зеленского назвали цель давления Москвы

9 ноября 2021, 02:26
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Военные подразделения РФ у границ Украины, которые были сформированы весной, проводят маневры, сказал Алексей Арестович.

Российские войска
Военные маневры России могут нести угрозу для Украины - Арестович / УНИАН

Численность группировки российских войск у границ Украины не изменилась, однако за последние полгода она несколько раз была приведена в движение, что свидетельствует о маневрах противника. Россия осуществляет давление на украинское государство, в том числе и путем демонстрации военной угрозы. Подобные действия направлены также и на то, чтобы добиться от Киева уступок в нормандском формате по Донбассу. Запад считает такую ситуацию потенциальной угрозой военного вторжения, а украинская разведка продолжает изучать обстоятельства. Об этом заявил советник главы ОП, спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

"Группировка российских войск, сформированная в апреле этого года вокруг наших границ, не изменилась в численности, но за эти полгода она 2-3 раза приходила в движение. Т.е. те части и подразделения, которые находятся возле наших границ, маневрируют... Сейчас начались примерно те же маневры. Природа этих маневров пока непонятна", - рассказал он в эфире телеканала Украина 24.

Читайте такжеРоссия стягивает войска к границам Украины: эксперт объяснил планы КремляПо его словам, российские власти в ситуации, когда у Украины есть проблемы в сфере энергетики, вакцинацией и COVID-19, пытаются также показать свою военную силу. При помощи такого метода они также осуществляют попытку получить для от Киева уступки по ситуации с встречей в нормандском формате.

"Есть обоснованное мнение, что на фоне энергетических проблем, которые зреют в Украине и во всем мире, проблем с вакцинацией, антиковидной кампанией, которую сейчас ведет РФ у нас и Молдове с одинаковыми плакатами, осуществляется давление на руководство Украины, на народ, западных партнеров с целью продемонстрировать еще и военную угрозу, подорвать доверие населения к руководству... И таким образом сдвинуть нас по вопросам встречи в Нормандском формате и т.д." – объяснил Арестович.

Также он добавил, что подобные действия россиян на Западе рассматриваются как положение, которое может превратиться в серьезное военное вторжение России в Украину. Украинская разведка продолжает выяснять обстоятельства для того, чтобы четко ответить на вопрос о потенциальной угрозе для государства.

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"С другой стороны, американские и западные специалисты считают (как и наши), что подобные маневры могут создать ситуацию, когда будут сформированы ударные группировки и конфликт может перерасти в масштабное вторжение. Это может произойти достаточно быстро - в течение месяца-двух. Наша разведка сейчас работает в усиленном режиме, взаимодействует с разведкой партнеров, чтобы точно ответить на вопрос, что происходит. И наши, и западные аналитики имеют две точки зрения. Пока что это похоже на давление, но эти маневры могут достаточно быстро стать угрожающими для Украины", - подчеркнул Алексей Арестович.

Войска России у границ Украины

Американское издание The Washington Post 30 октября опубликовало материал, в котором речь шла о том, что некоторые страны Запада зафиксировали переброску военных подразделений РФ к границам Украины. Передислокация войск была установлена после завершения российско-белорусских военных маневров.

В Министерстве обороны Украины опровергли сведения о концентрации войск и военной техники РФ у украинских границ. Передвижение подразделений в ведомстве объяснили плановыми мероприятиями противника, связанными с завершением учений.

Журналисты Politico позже показали спутниковые снимки, на которых можно было увидеть российскую военную технику, а также персонал у границ Украины. Фотоснимки были сделаны в Смоленской области, которая граничит с Беларусью. Впрочем, американцы полагают, что подобные действия указывают на концентрацию войск у границ украинского государства.

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новости России российские войска Алексей Арестович новости Украины Офис президента
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