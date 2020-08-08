Полное прекращение огня на Донбассе: Кравчук назвал четыре варианта

Кравчук назвал варианты прекращения огня на Донбассе / УНИАН

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, первый президент Украины Леонид Кравчук назвал четыре варианта полного прекращения огня на Донбассе.

Об этом Кравчук рассказал в эфире телеканала Obozrevatel TV.

"Мы видим, что это надо сделать путем переговоров – раз, путем дискуссий – два, путем компромиссов – три. И путем соответствующих уступок", – лаконично объяснил он.

В контексте последнего пункта первый президент подчеркнул, что Украина готова идти на уступки, если соответствующие шаги будут "и с той стороны". Также Кравчук подчеркнул, что ни одна сторона не может ставить требования к другой и предъявлять ультиматумы.

Кравчук сообщил, что вопрос всеобъемлющего и полного прекращения огня на Донбассе обсуждался 3 августа в украинской делегации ТКГ. Видеоконференция по этому поводу с участием всех сторон запланирована на середину августа.

"Украинская сторона готова предложить и требовать, чтобы подписи, которые были поставлены, уважались – и нами, и теми людьми, которые подчинены в тех регионах определенным структурам. Чтобы мы действительно не на словах, а на деле начали перемирие всерьез и надолго", - сказала Кравчук.

Читайте такжеКравчук рассказал, чем Фокин будет заниматься в ТКГ по ДонбассуНапомним, ранее сообщалось, Леонид Кравчук готов лично посетить оккупированные территории Донбасса при условии прекращения огня.

Об этом он рассказал в эфире телеканала Обозреватель.

"Если прекратится огонь, тогда возможность поездки на территорию, чтобы послушать, как думают люди, будет", – заявил Кравчук.