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"Возмутительная война РФ на Донбассе, которая убила более 14 тысяч человек": Кулеба ответил Лаврову

13 августа 2021, 20:39

Глава МИД считает, что нет ничего возмутительнее войны РФ против Украины.

Дмитрий Кулеба
Кулеба ответил Лаврову на счет пророссийски настроенных жителей Донбасса / УНИАН

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на заявление главы российского МИД Сергея Лаврова о том, что предложение президента Украины Владимира Зеленского уехать из Донбасса пророссийски настроенным местным жителям является возмутительным.

Об этом он написал в Twitter.

"Возмутительная война, которую РФ развязала на Донбассе, убив более 14 тысяч человек. Возмутительная экономическая, гуманитарная, экологическая катастрофа, которые она принесла", - написал Кулеба.

Кроме этого, министр подчеркнул, что Украина - свободная страна, в которой люди сами выбирают президента, партии, телеканал и место жительства.

"В этом ничего возмутительного нет", - добавил глава МИД Украины.

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Напомним, недавно Зеленский обратился к "русским" жителям оккупированных регионов Донецкой и Луганской областей и посоветовал им переехать в РФ.

Также ранее 10 августа российские незаконные вооруженные формирования на Донбассе за сутки 16 раз нарушили режим прекращения огня. Трое украинских военных получили ранения, один из них погиб. Под обстрелы боевиков попали позиции Операции объединенных сил вблизи Водяного, в направлении Невельского, рядом с Марьинкой, неподалеку с Нью-Йорком, Катериновкой, возле села Пески, а также Новоалександровки, Луганского и Новолуганского.

Владимир Зеленский война на Донбассе Дмитрий Кулеба Сергей Лавров Россия
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