"Шабаш Крымская платформа": Лавров вспыхнул обвинениями Украины в расизме и неонацизме

Лавров обвинил Запад в якобы поощрении "нацизма" и "расизма" официального Киева / Reuters

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров разразился критикой саммита Крымской платформы. Согласно позиции главы дипломатического ведомства, мероприятие, дескать, является "шабашем", на котором Запад якобы будет работать над развитием "неонацистских и расистских" настроений Киева.

"Через неделю состоится очередной шабаш - "Крымская платформа", на которой Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти", - цитирует его информагентство ТАСС.

Читайте такжеКонтрудар из-за ядерного оружия в Крыму: Украина готова разместить силы ПВО США на своей территорииКроме того, дипломат обвинил Запад в якобы одобрении "переворота в Киеве", после чего России указали на аннексию украинского полуострова Крым. По его словам, с того времени русский язык, дескать, притесняется в Украине, а результаты "референдума" не признаются западным миром.

"С тех пор вы видите, что происходит с русским языком на Украине, как пытаются всячески оскорбить свободное волеизъявление народа Крыма", - подчеркнул Сергей Лавров.

Саммит Крымской платформы

Президент Украины Владимир Зеленский 20 мая рассказал о том, что саммит Крымской платформы пройдет в Киеве 23 августа. Задачей мероприятия является проработка вопросов для реализации последующих планов по деоккупации Крыма. Власти ожидают приезда высокопоставленных представителей Запада.

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Глава МИД Дмитрий Кулеба говорил, что Россия оказывает серьезное давление на Крымскую платформу. Москва проводила ряд мероприятий, направленных на дискредитацию инициативы Украины.

Представитель президента в автономной республике Крым Антон Кориневич рассказал, что по итогам саммита Крымской платформы участники мероприятия подпишут политическую декларацию. Документ будет содержать механизмы по созданию условия для освобождения полуострова.

28 июля министр иностранных дел Дмитрий Кулеба уточнил, что декларация по Крыму уже практически согласована.

При этом в МИД подчеркивали, что на саммите Крымской платформы ожидается участие до 40 мировых государств. Поддержка мероприятия со стороны других стран растет.