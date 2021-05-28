Выяснилось, когда Зеленский объявит фамилию своего нового пресс-секретаря

В Офисе президента активно ищут замену Мендель / УНИАН

После того как Юлия Мендель подала в отставку, президент Владимир Зеленский уже провел собеседования с примерно 20-25 кандидатами на должность своего пресс-секретаря и намерен определиться с выбором ориентировочно за неделю-две, сообщил советник руководителя Офиса президента Андрея Ермака Михаил Подоляк в интервью Украина 24.

"Президент именно сейчас как раз занимается тестированием кандидатов. У нас есть лонг-лист, куда мы взяли и провели собеседования с 20-25 людьми. Президент сейчас отберет какое-то количество людей, которые войдут в шорт-лист. Думаю, где-то в течение недели-двух указом Президента уже будем, наверное, заявлять другую фамилию пресс-секретаря", – сказал он.

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