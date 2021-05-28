Выяснилось, когда Зеленский объявит фамилию своего нового пресс-секретаря

В Офисе главы государства заявили о том, что гарант сейчас занимается тестированием кандидатов. Провели более 20 собеседований.
После того как Юлия Мендель подала в отставку, президент Владимир Зеленский уже провел собеседования с примерно 20-25 кандидатами на должность своего пресс-секретаря и намерен определиться с выбором ориентировочно за неделю-две, сообщил советник руководителя Офиса президента Андрея Ермака Михаил Подоляк в интервью Украина 24.
"Президент именно сейчас как раз занимается тестированием кандидатов. У нас есть лонг-лист, куда мы взяли и провели собеседования с 20-25 людьми. Президент сейчас отберет какое-то количество людей, которые войдут в шорт-лист. Думаю, где-то в течение недели-двух указом Президента уже будем, наверное, заявлять другую фамилию пресс-секретаря", – сказал он.
Отставка Юлии Мендель - о чем ранее писал Главред:
- Ранее сообщалось о том, что Юлия Мендель написала заявление на увольнение.
- Как сообщают СМИ, Юлия Мендель больше не будет спикером президента, ей сейчас ищут замену. Также, возможно, что Мендель останется в пресс-службе, но на другой позиции.
- Подчеркивается, что Мендель пытается уйти уже в третий раз. Однако раньше ее заявления отказывались подписывать из-за якобы благосклонного отношения самого Зеленского.
- Утверждается, что у пресс-секретаря много претензий к работе.
- Юлия Мендель заняла должность пресс-секретаря президента Зеленского в июле 2019 года. Ранее работала на телеканалах ICTV, Эспрессо, Интер, сотрудничала с The New York Times.
Автор: Екатерина Трохимчук