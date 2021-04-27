Выяснилось, кто претендует на пост главы Минэнерго

Шмыгаль внес представление в Верховную раду

Премьер-министр Денис Шмыгаль внес представление в Верховную раду на назначение министра энергетики. Глава Кабмина предлагает назначить на эту должность вице-президента НАЭК Энергоатом Германа Галущенко.

Теперь его кандидатуру должны поддержать депутаты парламента. Сначала в профильном комитете, а потом - в сессионном зале, сообщила пресс-секретарь премьера Ольга Куришко.