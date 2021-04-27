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Выяснилось, кто претендует на пост главы Минэнерго

27 апреля 2021, 20:41

Теперь его кандидатуру должны поддержать депутаты парламента. Сначала в профильном комитете, а потом - в сессионном зале.

Шмыгаль внес представление в Верховную раду

Премьер-министр Денис Шмыгаль внес представление в Верховную раду на назначение министра энергетики. Глава Кабмина предлагает назначить на эту должность вице-президента НАЭК Энергоатом Германа Галущенко.

Теперь его кандидатуру должны поддержать депутаты парламента. Сначала в профильном комитете, а потом - в сессионном зале, сообщила пресс-секретарь премьера Ольга Куришко.

  • Президент Украины Владимир Зеленский во время энергетического совещания поручил правительству срочно решить вопрос с тарифами на газ для населения.
  • Глава правительства Денис Шмыгаль 13 января заявил, что власти после консультации приняли решение внедрить государственное регулирование цены на газ для бытовых потребителей и намерены закрепить ее на уровне 6,99 гривны за кубический метр до конца отопительного периода.
  • Далее - в Офисе президента заявили, что государство решило установить цены на газ для населения ниже рыночных, в результате чего украинцы смогут сэкономить до трети денег в своих коммунальных платежках.
  • Затем Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), одобрила снижение тарифов на распределение газа для 14 облгазов.
  • Далее в НКРЭКУ приняли постановление о годовой цене на газ для населения. Все украинские поставщики газа будут обязаны с 1 мая 2021-го установить базовую цену на год и не повышать ее.

Кабмин Минэнерго новости Украины
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