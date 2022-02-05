Запуск "Минска" и суверенитет Украины: США поставили России резкое условие по Донбассу

Если Россия будет настаивать на реализации "Минска" на своих условиях, конфликт на Донбассе решить не удастся - Квин / УНИАН

Конфликт России и Украины на Донбассе можно урегулировать на базе Минских соглашений, договоренности продолжают работать. Проблема состоит в том, что стороны по-разному трактуют данный документ. И до тех пор, пока Москва будет настаивать на интерпретации "Минска", которая подрывает суверенитет украинского государства, конфронтацию разрешить не удастся. Российская сторона должна реализовать документ в условиях, согласно которым Украина должна остаться независимой. Об этом заявила временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин.

В эфире телеканала Украина 24 она сказала о том, что Минские соглашения остаются действующим документом. Подтверждением тому является недавняя встреча политических советников лидеров стран нормандского формата и запланированные новые переговоры.

Читайте такжеЗеленский объявил о прорыве в диалоге по Донбассу и ждет решения по встрече лидеров "Нормандии""Мне кажется, что они не мертвы. Политические представители недавно встречались в Европе, чтобы обсудить Минские соглашения. Все стороны присутствовали, все четверо представителей "нормандского формата". Кажется, они заявили, что собираются устроить еще одну встречу. Поэтому я бы не сказала, что Минские соглашения мертвы", - отметила Квин.

Также она добавила, что конфликт на Донбассе все еще возможно разрешить на базе "Минска". Проблема состоит в разных трактовках документа сторонами конфликта. И если Россия будет настаивать на реализации соглашений в ущерб суверенитету Украины, по неприемлемому для Киева сценарию, разрешить конфронтацию не удастся.

"Россия пытается его интерпретировать способом, неприемлемым для Украины, и просто подорвать суверенитет Украины. Поэтому, пока Россия требует интерпретации Минских договоренностей, которые не будут давать Украине быть суверенной нацией, конфликт не решить. Потому все зависит от России чтобы реализовать Минские соглашения, но оставить Украину независимым государством", - подчеркнула Кристина Квин.

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Встреча советников "нормандской четверки" по Донбассу

В Париже 26 января состоялась встреча политических советников лидеров стран нормандского формата. Киев на переговорах представил глава Офиса президента Андрей Ермак. Москву – замглавы Администрации президента РФ Дмитрий Козак.

По словам Ермака, участники дискуссии провели аудит Минских соглашений, договорились о восстановлении режима прекращения огня без предварительных условий и решили продолжить работу, направленную на поиск компромисса по "Минску".

Делегаты Киева, Москвы, Парижа и Берлина согласовали совместное финальное заявление.

"Состоялся очень содержательный, непростой разговор, "аудит" того, что мы имеем на сегодня, "аудит" выполнения, как Минских договоренностей, так и договоренностей лидеров "нормандского формата" от 2019 года. Было согласовано коммюнике финальное", - сказал глава ОП.

Российский представитель Дмитрий Козак заявил, что стороны достигли договоренностей о соблюдении перемирия на Донбассе и проведут новую встречу в Берлине. В столице Германии они обсудят проблемные вопросы реализации Минских соглашений.

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