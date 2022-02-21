Зеленский опережает Порошенко в свежем президентском рейтинге - опрос / УНИАН

23,7% украинцев готовы поддержать действующего главу государства Владимира Зеленского на президентских выборах, если бы они состоялись в ближайшее воскресенье.

Согласно данням социологического опроса, проведенного компанией SOCIS с 11 по 16 февраля, президентский рейтинг Владимира Зеленского в феврале 2022 года составляет 17,1%, а пятого президента Петра Порошенко — 15,8%.

В ТОП-5, по данным компании SOCIS, также попали народные депутаты Юлия Тимошенко, Юрий Бойко и Дмитрий Разумков — 6,7%, 6,1% и 5,9% соответственно.

Во втором туре президентских выборов, если бы в него вышли Владимир Зеленский и Петр Порошенко, кандидатуру действующего главы государства готовы поддержать 51% опрошенных респондентов. За нардепа от фракции "Европейская солидарность" готовы проголосовать 49%.

Действующего главу государства Владимира Зеленского на президентских выборах, если бы они состоялись в ближайшее воскресенье, готовы поддержать 23,7% опрошенных украинцев, а Петра Порошенко — 21,9%. Еще 9,3% респондентов готовы отдать свои голоса за Юлию Тимошенко, за Юрия Бойко — 8,5%, а за экс-спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова — 8,2%.

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Напомним, ранее был опубликован президентский рейтинг КМИС. Если бы выборы президента Украины состоялись в первой половине февраля 2022 года, больше всего голосов получили бы действующий глава государства Владимир Зеленский и его предшественник, лидер Евросолидарности Петр Порошенко. За Зеленского отдали бы свои голоса 25,1% украинцев среди тех, кто определился с выбором, за Порошенко - 21,8%.

1 февраля Центр Разумкова предоставил новый президентский рейтинг. По данным социологов, если бы президентские выборы состоялись в конце января 2022 года, больше всего голосов получили бы два кандидата.

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