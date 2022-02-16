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Порошенко "дышит в спину" Зеленскому: опубликован свежий президентский рейтинг

16 февраля 2022, 11:26
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Между Зеленским и Порошенко сократился разрыв. Если в декабре разница составляла 7,4%, то сейчас она на уровне 3,3%.

выборы, рейтинг, Зеленский, Порошенко
Зеленский и Порошенко лидируют в президентском рейтинге / Коллаж УНИАН, Reuters

Если бы выборы президента Украины состоялись в первой половине февраля 2022 года, больше всего голосов получили бы действующий глава государства Владимир Зеленский и его предшественник, лидер Евросолидарности Петр Порошенко.

За Зеленского отдали бы свои голоса 25,1% украинцев среди тех, кто определился с выбором, за Порошенко - 21,8%. Разница в поддержке кандидатов - сверх погрешности, то есть формально Зеленский - на первом месте, сообщает КМИС.

Далее в рейтинге электоральных симпатий:

  • Юлия Тимошенко - 11,8%;
  • Юрий Бойко - 8,3%;
  • Дмитрий Разумков - 7,2%;
  • Евгений Мураев - 6,5%;
  • Игорь Смешко - 6,1%;
  • Владимир Гройсман - 4,8%;
  • Олег Ляшко - 3,9%.

Другие кандидаты имеют более низкую поддержку.

Свежий президентский рейтинг
Свежий президентский рейтинг / Фото kiis.com.ua

Как отмечают социологи, по сравнению с декабрем 2021 года только в случае Бойко прослеживается статистически значимый (сверх погрешности) рост рейтинга. Во всех остальных случаях разница в рейтинге в пределах погрешности

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"Кроме того, целесообразно обратить внимание на сокращение разрыва между Зеленским и Порошенко - если в декабре разница составляла 7,4% (среди тех, кто определился с выбором), то сейчас разница - 3,3%", - отмечают социологи.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел опрос 5-13 февраля 2022 года по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров были опрошены 2004 респондентов. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает 2,4%.

Как сообщал Главред, 1 февраля Центр Разумкова предоставил новый президентский рейтинг. По данным социологов, если бы президентские выборы состоялись в конце января 2022 года, больше всего голосов получили бы два кандидата.

В частности, за Владимира Зеленского были готовы голосовать 26,0% участников выборов, а за Петра Порошенко - 24,2%. За Юлию Тимошенко намерены проголосовать 10,3%, а за Дмитрия Разумкова - 8,2%.

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