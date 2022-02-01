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Зеленский снова на высоте: появился свежий президентский рейтинг

1 февраля 2022, 15:48

Разрыв между двумя лидерами в президентской гонке составляет менее двух процентов.

Зеленский Порошенко
Зеленский опережает Порошенко на 2% / коллаж УНИАН

Центр Разумкова предоставил новый президентский рейтинг. По этой информации, если бы президентские выборы состоялись в конце января 2022 года, больше всего голосов получили бы два кандидата.

В частности, за Владимира Зеленского готовы голосовать 26,0% участников выборов, а за Петра Порошенко - 24,2%.

За Юлию Тимошенко намерены проголосовать 10,3%, а за Дмитрия Разумкова - 8,2%.

Юрий Бойко и Евгений Мураев получили бы по 7%. Игорь Смешко - 5,4%, Владимир Гройсман - 3,1%, Олег Ляшко - 2,0%, Виктор Медведчук - 1,6%, Олег Тягнибок - 0,9%.

Исследование было проведено с 28 по 31 января 2022 года с участием 1206 респондентов по всей Украине, кроме территорий, оккупированных Россией методом телефонных интервью.

Напомним, в предыдущем рейтинге по поводу президентских выборов действующего главу государства Владимира Зеленского были готовы поддержать 23,5% определившихся с выбором граждан Украины в случае, если бы голосование проходили в ближайшее воскресенье.

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