Зеленский ответил на петицию о воинском учете для женщин: список профессий сократят

Президент поручил решить вопрос о взвешенных подходах касательно ответственности за несвоевременную постановку женщин на воинский учет.
Глава государства Владимир Зеленский сегодня ответил на электронную петицию насчет воинского учета женщин в Украине. Он попросил Министерство обороны существенно сократить список профессий, представительницы которых подлежат военному учету, пишет Офис президента.
Петицию о воинском учете для женщин поддержали более 37 тысяч украинцев.
"Учитывая высокое общественное внимание... я обратился к министру обороны Алексею Резникову с просьбой безотлагательно и комплексно проработать поднятый в петиции вопрос", - говорится в ответе президента.
Глава государства попросил оборонное ведомство уделить особое внимание таким вопросам:
- существенное уточнение (сокращение) перечня специальностей и/или профессий учитывая реальные потребности обороны государства;
- внедрение современных цифровых технологий в процедуры постановки на воинский учет с целью избежать обязательного личного присутствия женщин во время постановки на учет;
- урегулирование вопроса порядка прохождения медицинского осмотра при постановке на воинский учет женщин.
Также Зеленский поручил решить вопрос о взвешенных подходах касательно ответственности за несвоевременную постановку женщин на воинский учет, пока не завершится процесс урегулирования этой процедуры и определение окончательного перечня профессий и специальностей.
Воинский учет для женщин
Напомним, в Украине вступил в силу новый приказ Министерства обороны. В нем утвержден перечень отраслей и профессий для женщин, обязанных стать на воинский учет.
Речь идет о работницах, занятых в 35 сферах деятельности, которые охватывают почти весь спектр рынка труда - от общественного питания до банковского дела.
Без военного билета женщины не смогут трудоустроиться. А если работодатель закроет на это глаза, то получит солидный штраф - от 5100 до 8500 грн.
Украинских женщин будут призывать на военную службу только в крайнем случае. В частности, при введении военного положения или особом периоде мобилизации.
Такое решение вызвало массу протестов среди, собственно, украинок.
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