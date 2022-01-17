В Минобороны рассказали, будут ли штрафовать украинок, не вставших на воинский счет

Военные, женщины, воинский учет / УНИАН

Замминистра обороны Анна Маляр сообщила, что женщинам не нужно идти в центры комплектования "прямо сейчас" и становиться на воинский учет. Об этом чиновница написала на своей странице в соцсети Facebook.

По словам Маляр, в 2022 году штрафовать не вставших на воинский учет женщин никто не собирается.

"Прямо сейчас не нужно женщинам идти в территориальные центры комплектования (бывшие военкоматы). В течение 2022 года будет продолжаться переходный период. Сейчас ведется работа по упрощению порядка постановки на учет, изучается вопрос приоритетности профессий, родственных военно-учетным специальностям. Поэтому будут изменения, о которых Минобороны обязательно сообщит", − написала она.

По словам Маляр, вопрос со введением штрафов сейчас выясняется.

"Сейчас этот вопрос изучается на предмет возможных изменений. Также прорабатывается вопрос упрощения всех процедур постановки на учет – как мужчин, так и женщин. В том числе и "цифровизация" тех процессов, которые возможно перевести в онлайн", − сообщила заместительница министра обороны.

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Напомним, в Украине вступил в силу новый приказ Министерства обороны. В нем утвержден перечень отраслей и профессий для женщин, обязанных стать на воинский учет.

Речь идет о работницах, занятых в 35 сферах деятельности, которые охватывают почти весь спектр рынка труда - от общественного питания до банковского дела.

Без военного билета женщины не смогут трудоустроиться. А если работодатель закроет на это глаза, то получит солидный штраф - от 5100 до 8500 грн.

Украинских женщин будут призывать на военную службу только в крайнем случае. В частности, при введении военного положения или особом периоде мобилизации.

Такое решение вызвало массу протестов среди, собственно, украинок

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