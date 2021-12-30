"Самки крепостных, хотящие продать в рабство детей": журналист "наехал" на украинок, которые не становятся на воинский учет

Айдер Муждабаев / пресс-служба МИД Украины / УНИАН

Журналист и руководитель крымскотатарского телевизионного канала ATR Айдер Муждабаев назвал украинок, которые не желают становиться на военный учет и, по его мнению, не желают защищать страну, "самками крепостных". Соответствующий пост он выложил на своей странице в Facebook.

"Женщины, которые отказываются защищать свою страну, — самки крепостных, которые хотят продать в рабство своих детей", − написал Муждабаев.

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Напомним, в Украине вступил в силу новый приказ Министерства обороны. В нем утвержден перечень отраслей и профессий для женщин, обязанных стать на воинский учет.

Речь идет о работницах, занятых в 35 сферах деятельности, которые охватывают почти весь спектр рынка труда - от общественного питания до банковского дела.

Без военного билета женщины не смогут трудоустроиться. А если работодатель закроет на это глаза, то получит солидный штраф - от 5100 до 8500 грн.

Украинских женщин будут призывать на военную службу только в крайнем случае. В частности, при введении военного положения или особом периоде мобилизации.

Такое решение вызвало массу протестов среди, собственно, украинок

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