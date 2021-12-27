"Уже не знаете, как содрать последнюю шкуру": в TikTok украинки протестуют против воинского учета

В TikTok украинки протестуют против воинского учета / УНИАН

Украинские женщины начали активно постить в социальной сети TikTok видеоролики, в которых они возмущаются недавним приказом Минобороны о постановке их на воинский учет.

"Вы там вообще, [черт возьми] (нецензурн.), кукушка у вас высохла. Вы уже не знаете, как с украинцев, [так вашу растак] (нецензурн.), содрать последнюю шкуру. Вы нормальные пенсии, [растудыть-тудыть] (нецензурн.), людям сделайте вы нормальные пенсии, [негодяи](нецензурн.)", ‒ сказала пользовательница TikTok с ником oksanakrot2 обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому в

На другом видео пользовательница с ником Margarita__12_1 эмоционально рассказала, что если уйдет на войну, то за ее матерью некому будет ухаживать. Также девушка акцентировала внимание на том, что ее мать получает маленькую пенсию (3000 гривен) и всю ее отдает в качестве уплаты коммунальных услуг.

"Что получила я от своей страны, за что я должна идти сейчас и в данный момент и становится сейчас на этот [чертов] (нецензурн.) воинский учет? У нас нет денег, у меня нет возможности завести детей, потому что я в этой [треклятой] (нецензурн.) стране содержу мать-инвалида", ‒ заявила девушка и добавила, что не планирует становиться на воинский учет.

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Напомним, в Украине вступил в силу новый приказ Министерства обороны. В нем утвержден перечень отраслей и профессий для женщин, обязанных стать на воинский учет.

Речь идет о работницах, занятых в 35 сферах деятельности, которые охватывают почти весь спектр рынка труда - от общественного питания до банковского дела.

Без военного билета женщины не смогут трудоустроиться. А если работодатель закроет на это глаза, то получит солидный штраф - от 5100 до 8500 грн.

Украинских женщин будут призывать на военную службу только в крайнем случае. В частности, при введении военного положения или особом периоде мобилизации.

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