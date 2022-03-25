Зеленский поблагодарил украинцев за месяц победоносной борьбы с РФ

Владимир Зеленский / Офис президента Украины ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам и поблагодарил всех, кто уже месяц сражается за свободу на своей земле.

Глава государства подчеркнул, что за месяц удалось удержать все основные направления по которым РФ атаковала нашу страну.

"Мы работаем, страна должна двигаться к миру и вперед. С каждым днем нашей защиты – мы приближаем победу, потому что в этой войне просто нельзя без победы. Нельзя останавливаться ни на минуту, потому что каждая минута – это про нашу судьбу, про наше будущее. 30-й день – это уже месяц. Если бы Россия знала, что их ждет у нас такое – я уверен, они точно побоялись бы сюда идти", – сказал Зеленский.

Также он добавил, что Украина смогла выдержать все основные удары российских войск, а мир тем временем применил санкции.

Напомним, ранее Зеленский назвал страшную украинских детей, которых похитили российские оккупанты.

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