Зеленский сделал заявление о позиции Украины по конфликту в Нагорном Карабахе

Украина поддерживает территориальную целостность Азербайджана - Зеленский / УНИАН

Украина поддерживает территориальную целостность Азербайджана и сотрудничает с Баку в экономических и геополитических аспектах. Однако Киев не намерен оказывать военную поддержку Азербайджану и призывает стороны к мирному урегулированию вооруженного конфликта.

Об этом заявил глава государства Владимир Зеленский во время поездки в Черновицкую область в пятницу, 2 октября.

По словам Зеленского, у Киева хорошие отношения с Баку, однако Украина не будет помогать Азербайджану военными средствами и настаивает на мирном урегулировании нагорно-карабахского конфликта.

"Вопрос помощи одной из сторон не может даже подниматься. Мы призываем к диалогу между Арменией и Азербайджаном и деэскалации конфликта. Но что касается отношения с Азербайджаном, то в последние два года они особенные. Они очень мощные в экономическом и геополитическом направлениях", - заверил гарант.Читайте такжеВ Украине допустили военную поддержку Азербайджана

Также он акцентировал внимание на том, что Украина и Азербайджан поддерживают друг друга во внутриполитическом и геополитическом направлениях. Баку осуждает аннексию Крыма и стоит на стороне Киева.

"Мы поддерживаем территориальную целостность и суверенитет Азербайджана, как и они нашу. Они откровенно говорят, что произошла незаконная аннексия Крыма и поддерживают наш суверенитет и территориальную целостность. Поэтому тут мы поддерживаем друг друга", - добавил Зеленский.

Конфликт в Нагорном Карабахе