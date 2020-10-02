Зеленский сделал заявление о позиции Украины по конфликту в Нагорном Карабахе

Киев призывает Баку и Ереван найти компромисс в вопросе урегулирования военного конфликта в районе Нагорного Карабаха.
Украина поддерживает территориальную целостность Азербайджана и сотрудничает с Баку в экономических и геополитических аспектах. Однако Киев не намерен оказывать военную поддержку Азербайджану и призывает стороны к мирному урегулированию вооруженного конфликта.
Об этом заявил глава государства Владимир Зеленский во время поездки в Черновицкую область в пятницу, 2 октября.
По словам Зеленского, у Киева хорошие отношения с Баку, однако Украина не будет помогать Азербайджану военными средствами и настаивает на мирном урегулировании нагорно-карабахского конфликта.
"Вопрос помощи одной из сторон не может даже подниматься. Мы призываем к диалогу между Арменией и Азербайджаном и деэскалации конфликта. Но что касается отношения с Азербайджаном, то в последние два года они особенные. Они очень мощные в экономическом и геополитическом направлениях", - заверил гарант.Читайте такжеВ Украине допустили военную поддержку Азербайджана
Также он акцентировал внимание на том, что Украина и Азербайджан поддерживают друг друга во внутриполитическом и геополитическом направлениях. Баку осуждает аннексию Крыма и стоит на стороне Киева.
"Мы поддерживаем территориальную целостность и суверенитет Азербайджана, как и они нашу. Они откровенно говорят, что произошла незаконная аннексия Крыма и поддерживают наш суверенитет и территориальную целостность. Поэтому тут мы поддерживаем друг друга", - добавил Зеленский.
Конфликт в Нагорном Карабахе
- В воскресенье утром, 27 сентября, вооруженное противостояние Азербайджана и Армении в районе Нагорного Карабаха вспыхнуло с новой силой. Ереван обвинил азербайджанскую сторону в обстреле мирных населенных пунктов на территории непризнанной НКР, а в Баку заявили о провокации Армении. Азербайджан объявил о начале контрнаступательной операции.
- В МИД Украины выразили соболезнование родным и близким погибших в ходе конфликта и призвали стороны к мирному урегулированию вооруженной конфронтации.
- Народный депутат от фракции Слуга народа Людмила Марченко заявила, что Украина сотрудничает с Азербайджаном по ряду направлений и будет готова оказать военную поддержку Баку.
- Комментируя данное заявление, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что вопросы военной и гуманитарной помощи – исключительная прерогатива президента и правительства, но не народных депутатов. Он призвал парламентариев контролировать эмоции и не делать опрометчивых заявлений.