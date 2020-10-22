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Зеленский высказался о Будапештском меморандуме и анонсировал новые планы

22 октября 2020, 16:44

Украина должна стать реальным игроком мировых процессов, считает Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский
Украина не должна выполнять договоренности, которые саботируют другие стороны - Зеленский/ Офис президента

Мнение людей касательно гарантий Украине в рамках Будапештского меморандума является чрезвычайно важным для власти. В рамках специальной стратегии уже подписываются важные документы с рядом государств. Существует идея сделать из страны мощного игрока мировой политики.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в ходе своего интервью украинским телеканалам, сообщает издание Сегодня.

На вопрос журналистов о том, что люди вполне могут не разбираться и не понимать вопроса о гарантиях Украине в рамках Будапештского меморандума, глава государства ответил, что ему, в первую очередь, важно заручиться поддержкой украинцев.

"Для меня очень нужно это мнение. Что я буду делать дальше – я вам не скажу, потому что это комплексная работа, которой я занимаюсь", - сказал украинский гарант.

Зеленский акцентировал внимание на том, что он целенаправленно работает над подписанием важных документов с другими странами. Однако все аспекты своей стратегической деятельности он раскрыть пока не может.

"Поэтому у нас не случайно появляются военно-морские базы. Не случайно я подписываю стратегические соглашения, которых не было и близко у Украины. Я хочу еще с несколькими странами это сделать. Поэтому я не могу сказать всю мою стратегию", - добавил Зеленский.

Президент считает, что различные международные документы, которые подписываются Украиной, должны выполняться другой стороной. Иначе Киев тоже не должен занимается их реализацией.

Также глава государства добавил, что только при таком подходе Украина сможет обрести субъектность на мировой политической арене.

"А можно мы будем мощной страной? Можем сделать такую страну? Очень хочется создать все условия, чтобы Украина была реальным игроком – не только в сельском хозяйстве, но и по всем другим направлениям", - подчеркнул Владимир Зеленский.Читайте такжеУкраину обманули, но Киев действует: Кравчук заявил о пересмотре Будапештского меморандума

Опрос Зеленского

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