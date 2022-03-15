Зеленский выступил перед правительством Канады: главные заявления

Зеленский выступил перед парламентом Канады / скриншот

Президент Владимир Зеленский выступил по видеосвязи перед правительством и парламентом Канады. Выступление главы государства было посвящено войне в Украине, которую развязала Российская Федерация.

Что сказал Зеленский представителям правительства и парламента Канады:

рассказал о преступлениях, которые совершает Россия на украинской территории;

подчеркнул, что российские оккупанты убили уже более 90 детей;

заявил о недостаточном санкционном давлении на Россию;

поблагодарил Канаду за поддержку Украины и помощь, но призвал еще больше ее усилить.

Напомним, ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк говорил, что двухсторонний договор Украины и России о завершении войны должен включать множество аспектов. Среди них окончание боевых действий, вывод российских войск и мирное соглашение. Киев намерен требовать гарантии безопасности для украинского государства и компенсации за разрушенную инфраструктуру.

Советник руководителя ОП Алексей Арестович считает, что в течение недели-двух может появиться соглашение Украины с Россией, которое должно предусматривать вывод войск. Договор о мире может появиться к маю. По его мнению, Россию ждет социально-политический кризис после того как станет понятно, что Путин проиграл войну.