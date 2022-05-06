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Зеленский ждет Шольца и Штайнмайера в Киеве 9 мая

6 мая 2022, 18:43

Президент Украины считает, что это было бы "мощным политическим шагом" - приехать именно в этот день.

Штайнмайера уже ждут в Киеве / Коллаж: Главред

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил канцлера Германии Олафа Шольца и федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера приехать в Киев.

Как заявил президент в интервью Королевскому институту международных отношений (Chatham House), такая поездка могла бы состояться 9 мая, когда в России отмечается День победы.

"Канцлер Шольц приглашен в Киев, приглашение остается в силе. Он мог бы сделать этот мощный политический шаг, приехав сюда 9 мая. Я не буду объяснять, я думаю, вы должны понимать почему. Иногда в истории мы должны делать определенные шаги ради нашего единства, даже если в отношениях есть какая-то прохлада", - отметил Зеленский.

Президент также сообщил, что разговаривал с Штайнмайером и тоже пригласил его.

"Я передал через него приглашение канцлеру. Украина особенно открыта во время войны. Вы можете приехать в любое время", - добавил Зеленский.

Почему немцы никак не приедут в Украину

13 апреля появилась информация, что в Киеве отклонили визит федерального президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера из-за его тесных связей с Кремлем. Визит якобы должен был состояться одновременно с визитами президентов Польши, Эстонии, Латвии и Литвы в Киев 13 апреля.

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Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что озадачен отказом официального Киева принять президента Франка-Вальтера Штайнмайера, однако сам пока не планирует ехать в Украину. Канцлер объяснил, что был в Киеве за несколько дней до начала войны. Он также рассказал, что часто звонит по телефону президенту Владимиру Зеленскому.

Он отметил, что решение Киева не принимать федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера сбило его с толку.

"Было бы хорошо принять его", – сказал Шольц, отказавшись от дальнейших комментариев.

В тот же день вечером, 13 апреля, Зеленский в ответ заявил, что ни он, ни Офис Президента не получали официального обращения по поводу визита федерального президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в Украину.

"Относительно Германии, во-первых, я как президент и наш офис официально не получали обращения Президента Германии и офиса Президента Германии по поводу визита в Украину. У нас страна свободная, и мы готовы быть "транзитным государством" сугубо если этот вопрос экономический, а не политический", - сказал Зеленский на пресс-конференции.

5 мая немецкие СМИ сообщили, что Зеленский и Штайнмайер провели переговоры и "уладили недоразумения", которые были между ними.

Штайнмайер выразил Зеленскому уважение и заверил в поддержке украинского народа в войне против российского агрессора. Зеленский в ответ "сердечно" пригласил в Киев федерального президента Германии и канцлера Олафа Шольца.

viber
Франк-Вальтер Штайнмайер Олаф Шольц
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