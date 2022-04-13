Зеленский ответил, почему не произошел визит Штайнмайера в Украину

Зеленский / Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что ни он, ни Офис президента не получали официального обращения по поводу визита федерального президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в Украину.

"Относительно Германии, во-первых, я как президент и наш офис официально не получали обращения Президента Германии и офиса Президента Германии по поводу визита в Украину. У нас страна свободная, и мы готовы быть "транзитным государством" сугубо если этот вопрос экономический, а не политический", - сказал Зеленский на пресс-конференции.

Он добавил, что завтра будет 50 дней войны и устойчивости, крепости и объединения украинской нации, и в такие времена Украина может себе позволить быть среди реальных друзей.

"Думаю, что мы можем себе позволить, зная, что каждый день теряем людей, быть среди тех, кто нас реально поддерживает, среди реальных друзей. Я считаю, что реальных друзей много не бывает, мы удовлетворены этим количеством", - отметил Зеленский.

Визит Штайнмайера в Киев

Накануне появилась информация, что в Киеве отклонили визит федерального президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, который якобы должен был состояться одновременно с визитами президентов Польши, Эстонии, Латвии и Литвы в Киев 13 апреля.

Советник Президента Украины Алексей Арестович в среду попросил понимания по поводу отклонении визита. Политика и решения Президента Зеленского очень взвешены, сказал он в эфире немецкого телеканала ARD.

При этом канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что озадачен отказом официального Киева принять президента Франка-Вальтера Штайнмайера, однако сам пока не планирует ехать в Украину.

Канцлер объяснил, что был в Киеве за несколько дней до начала войны. Он также рассказал, что часто звонит по телефону президенту Владимиру Зеленскому.

Он отметил, что решение Киева не принимать федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера сбило его с толку.

"Было бы хорошо принять его", – сказал Шольц, отказавшись от дальнейших комментариев.

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