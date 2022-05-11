"Знал, чего стоит свобода": Зеленский отреагировал на смерть Кравчука

Владимир Зеленский отреагировал на кончину Кравчука / Фото УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на смерть одного из своих предшественников Леонида Кравчука. Он отметил историческую роль первого президента и его политическую мудрость.

"Сегодня умер первый президент Украины Леонид Макарович Кравчук. Он был не просто политиком. И даже не просто исторической фигурой. Он был тем человеком, который умеет найти мудрые слова и сказать их так, чтобы услышали все украинцы. Особенно это важно в сложных, кризисных моментах. Когда от мудрости одного человека может зависеть будущее всей страны", – сказал Зеленский в традиционном видеообращении к народу во вторник вечером, 10 мая, подводя итоги 76-го дня полномасштабной войны с Россией.

Президент отметил, что именно такую свою мудрость Кравчук проявил в конце 1980-х годов, когда возникало украинское движение.

"Он блестяще прошел 1991 год, и это только сейчас может выглядеть, будто тогда ему было просто. И что бы ни было потом, Леонид Кравчук всегда оставался с Украиной", – отметил Зеленский.

Также шестой президент Украины поблагодарил первого президента за помощь и советы и пообещал добиться мира.

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"Он ребенком пережил Вторую мировую войну, пережил оккупацию. Леонид Макарович знал, чего стоит свобода. И всем сердцем хотел для Украины миру. Я уверен, мы это реализуем. Достигнем нашей победы и нашего мира", – подытожил Зеленский.

Ранее Главред писал о том, что 10 мая 2022 года умер первый президент независимой Украины Леонид Кравчук. Как сообщают источники в Офисе президента, политик скончался на 89 году жизни после продолжительной болезни.

В июне 2021 года Леонид Кравчук на время ушел из Трехсторонней контактной группы по Донбассу. Позже стало известно, что Кравчук перенес операцию на сердце.

После операции первый президент Украины попал в реанимацию и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Позже стало известно, что он восстанавливается за рубежом.

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