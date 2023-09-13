4 запрета уберегут от неприятностей 15 сентября: приметы дня

15 сентября церковь почитает память мученика Маманта, его матери Руфины и отца Федота. Родителей святого бросили в темницу за исповедание христианской веры, там его отец умер. Его мать скончалась во время родов, а воспитанием Маманта занималась благочестивая вдова.
В народном календаре - Мамонт-овчарник, так как его считали покровителем коз и овец.
Что можно делать 15 сентября
- В этот день нужно навести порядок во дворе и в сараях. Особенно это касается мест, где находятся овцы и козы.
- 15 сентября нужно молиться святому. Предки верили, что это поможет обеспечить животным хорошую плодовитость.
- С этого дня предки начинали копать позднюю картошку. Картофель носили в кармане брюк, чтобы не было ревматизма.
Что нельзя делать 15 сентября
1. Нельзя 15 сентября есть молочные продукты. Этим можно навлечь на себя несчастья, так как Мамант считается покровителем коз и овец.
2. Нельзя 15 сентября отказывать в помощи. Если у вас просят помощи, то лучше сделать все, чтобы выручить человека. Это улучшит вашу карму и привлечет успех.
3. Нельзя 15 сентября бездельничать. Если вы заранее поставите себе несколько целей и выполните их, то это притянет к вам удачу.
4. Нельзя 15 сентября ныть и жаловаться. Особенно не стоит таить обиду или злобу по отношению к близкому человеку.
Приметы 15 сентября
- Если утром выпал иней, то скоро похолодает.
- Если погода безветренная, то осень будет ясной и теплой.
- Если облака плывут низку, то погода ухудшится.
- Если в этот день дождь, то осень будет сухой.
- Если этот день ясный, то осень будет теплой.
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