Какие вещи нужно сжечь 16 сентября, чтобы началась белая полоса: приметы

Что нельзя делать 16 сентября. Важные приметы и запреты дня, которые уберегут от проблем.

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Что нельзя делать 16 сентября / фото: depositphotos.com/ua

16 сентября церковь почитает память мученицы Василисы, которую наказали за веру в Христа в ее 9-летнем возрасте. Также почитается память священномученика Анфима Никомидийского и других. Все они пострадали во время гонений при императорах Диоклетиане и Максимиане.

Что можно делать 16 сентября

В этот день нужно навести в доме порядок. Это привлечет благополучие.

15 сентября - отличная дата, чтобы расстаться со старыми вещами. Все ненужное лучше отдать бедным или сжечь. Но вещи, переданные от родственников, лучше оставить себе.

Что нельзя делать 16 сентября

1. Нельзя 16 сентября делать предложение и жениться. Считается, что союз, который был начат в такой день, будет наполнен постоянными ссорами.

2. Нельзя 16 сентября выходить на улицу после захода Солнца. Предки верили, что в это время можно притянуть неприятности, если выйти одному.

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3. Нельзя 16 сентября сквернословить. Плохие слова привлекут в жизнь неудачи, болезни и проблемы в личных отношениях.

4. Нельзя 16 сентября смотреть в зеркало. Лучше делать это как можно реже, чтобы не накликать беду.

Приметы 16 сентября

Если в этот день гремит гром, то осень будет теплой и долгой.

Если этот день теплый, то весна будет поздней.

Если закат красный, то скоро будут холода и заморозки.

Если на елях много шишек, то зима будет теплой.

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