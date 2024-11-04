Будете обречены на одиночество: что нельзя делать 5 ноября - приметы

Что можно делать 5 ноября. Строгие приметы и запреты, которые уберегут от беды и проблем.

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Что нельзя делать 5 ноября / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

Что значит, если в этот день идет снег

Зачем нужно разбрасывать монеты по дому

Что нельзя подымать с земли 5 ноября

5 ноября церковь почитает память святых мучеников Галактиона и Епистимы. Как сообщает Главред, Галактион родился в богатой языческой семье. Его родители не могли иметь детей и обратились ко Христу после того, как узнали о святости религии. Родители окрестились после того, как мать забеременела. Галактиона с детства воспитывали в христианской вере.

Когда он достиг совершеннолетия, его решили женить на девушке по имени Эпистима, которая была язычницей. Под влиянием Галактиона девушка приняла христианство и стала ревностной последовательницей Христа.

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Приметы 5 ноября

В этот день незамужним женщинам нужно помолиться о хороших женихах. Считается, что Бог услышит их молитвы.

В этот день нужно разбросать монеты по дому. Предки верили, что это притянет в дом счастье.

В этот день нужно сходить в баню. Это притянет здоровье на весь следующий год.

Что нельзя делать 5 ноября

1. Нельзя 5 ноября открывать двери в дом поздно вечером. Иначе это может впустить в дом нечисть.

2. Нельзя 5 ноября покупать дорогую вещь. Считается, что она не очень долго прослужит.

3. Нельзя 5 ноября поднимать деньги с земли. Предки верили, что так можно обречь себя на долгое одиночество.

Приметы 5 ноября

Если в этот день на всех деревьях появился иней, то будет оттепель.

Если в этот день снежит, то и зима будет снежной.

Если в этот день туман, то непогода продлится еще долго.

Если в этот день небо ясное, но дует холодный ветер, то будет похолодание.

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