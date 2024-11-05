Сильно разгневаете души усопших родственников: что нельзя делать 6 ноября

Что можно узнать:
- Что значит, если в этот день птицы сидят на ветках
- Куда нельзя ходить в этот день
- Почему нельзя выносить мусор из дома 6 ноября
6 ноября церковь почитает память святого исповедника Павла, архиепископа Царьградского. Как сообщает Главред, родился в IV веке в Селевкии. С раннего возраста он отличался глубокой верой и вел благочестивый образ жизни. В 337 году Павел стал Константинопольским архиепископом после смерти предыдущего архиепископа Александра. В те времена продолжалась борьба между арианами, которые отрицали божественность Иисуса Христа. Павел был защитником христианства и поддерживал Никейское учение, гласившее о равенстве Сына Божия с Богом Отцом.
Павел несколько раз оказывался в изгнании. Он был вынужден покидать кафедру и скрываться. Святой Павел испытал тяжелые испытания из-за веры. Его жестоко убили прямо во время богослужения по приказу арианских правителей.
Что можно делать 6 ноября
- В этот день нужно заняться домашней работой.
- В этот день нужно помолиться. У святого просили защитить здоровье.
Что нельзя делать 6 ноября
1. Нельзя 6 ноября плохо вспоминать о покойниках. Иначе вы можете разгневать усопших родственников и навлечете на себя беду.
2. Нельзя 6 ноября вынашивать план мести и думать о негативе. Считается, что это может плохо повлиять на ваше здоровье.
3. Нельзя 6 ноября выносить мусор из дома. Предки верили, что вместе с отходами вы избавитесь от счастья.
4. Нельзя 6 ноября ходить на рыбалку. Считается, что с этого дня водоемы начинают покрываться льдом.
Приметы 6 ноября
- Если в этот день на окнах появился иней, то весна будет теплой.
- Если в этот день реки еще не покрылись льдом, то будут сильные морозы.
- Если в этот день выпал первый снег, то зима будет снежной.
- Если в этот день птицы сидят на ветках, то будет мороз и ветер.
Что стоит учитывать читателю
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