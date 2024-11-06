Удача исчезнет на целый год: что категорично нельзя делать 7 ноября - приметы

Что можно узнать:
- Что значит, если в этот день петухи громко поют
- Почему нельзя прогонять птиц в этот день
- Что нужно вынести из дома 7 ноября
7 ноября церковь почитает память святых 33 мучеников в Мелитыне. Как сообщает Главред, эти люди погибли за веру в Иисуса Христа еще в ІІІ веке во время правления римского императора Диоклетиана.
Они были воинами, которые несли службу в римской армии и были христианами. Многие христиане были вынуждены отречься от веры, так как в те времена были очень жесткие преследования.
Во время очередных гонений были обнаружены 33 воина-христианина. Их приговорили к смерти. Все они остались непоколебимы вере и мужественно приняли все испытания.
Что можно делать 7 ноября
- В этот день женщинам можно заняться рукоделием. Считается, что такие предметы принесут счастье и благополучие в семью.
- В этот день нужно провести уборку. Нужно выбросить все плохое и на его место придет хорошее.
Что нельзя делать 7 ноября
1. Нельзя 7 ноября прогонять птиц и кричать на них. Считается, что тогда в жизнь придет большое несчастье.
2. Нельзя 7 ноября конфликтовать и ссориться. Это может притянуть проблемы со здоровьем.
3. Нельзя 7 ноября продавать свой улов. Предки верили, что это оттолкнет от вас удачу на целый год.
4. Нельзя 7 ноября бездельничать и лежать в постели.
Приметы 7 ноября
- Если в этот день на дорогах лежит много снега, то холодная погода задержится.
- Если в этот день петухи громко поют, то будет потепление.
- Если в этот день галки громко кричат, то будет снегопад.
- Если в этот день очень сильный снег, то весной будет большое наводнение.
Что стоит учитывать читателю
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