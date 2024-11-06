Удача исчезнет на целый год: что категорично нельзя делать 7 ноября - приметы

Что можно делать 7 ноября. Строгие приметы и запреты, которые уберегут от проблем со здоровьем.

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Что можно делать 7 ноября / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

Что значит, если в этот день петухи громко поют

Почему нельзя прогонять птиц в этот день

Что нужно вынести из дома 7 ноября

7 ноября церковь почитает память святых 33 мучеников в Мелитыне. Как сообщает Главред, эти люди погибли за веру в Иисуса Христа еще в ІІІ веке во время правления римского императора Диоклетиана.

Они были воинами, которые несли службу в римской армии и были христианами. Многие христиане были вынуждены отречься от веры, так как в те времена были очень жесткие преследования.

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Во время очередных гонений были обнаружены 33 воина-христианина. Их приговорили к смерти. Все они остались непоколебимы вере и мужественно приняли все испытания.

Что можно делать 7 ноября

В этот день женщинам можно заняться рукоделием. Считается, что такие предметы принесут счастье и благополучие в семью.

В этот день нужно провести уборку. Нужно выбросить все плохое и на его место придет хорошее.

Что нельзя делать 7 ноября

1. Нельзя 7 ноября прогонять птиц и кричать на них. Считается, что тогда в жизнь придет большое несчастье.

2. Нельзя 7 ноября конфликтовать и ссориться. Это может притянуть проблемы со здоровьем.

3. Нельзя 7 ноября продавать свой улов. Предки верили, что это оттолкнет от вас удачу на целый год.

4. Нельзя 7 ноября бездельничать и лежать в постели.

Приметы 7 ноября

Если в этот день на дорогах лежит много снега, то холодная погода задержится.

Если в этот день петухи громко поют, то будет потепление.

Если в этот день галки громко кричат, то будет снегопад.

Если в этот день очень сильный снег, то весной будет большое наводнение.

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