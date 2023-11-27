Что нельзя одалживать 28 ноября, чтобы не было бедности: важные приметы дня

28 ноября церковь почитает память мученика Иринарха. Он был справедливым и честным, был начальником полиции в Севастии. Позже он принял христианство под влиянием святого Бласия, епископа Севастии. Он также воспитал в вере своих семерых дочерей: Олимпиаду, Теодотию, Теоктисту, Теодулу, Доротею, Евдоксию и Виринию.
Во время гонений правители Максимиан и Диоклетиан приказали пытать Иринарха. Его избивали, обжигали, морили голодом, бросали в огонь и воду, но тот смог все пережить и не отрекся от веры. После этого Иринарха обезглавили, позже его мощи перенесли в Константинополь.
Что можно делать 28 ноября
- В этот день стоит попросить совета у старшего поколения. Этот совет будет очень полезным и правильным, сможет помочь разобраться в сложных ситуациях.
- В этот день можно гадать. Предки верили, что любовные ритуалы помогут привлечь в семью счастье и удачу.
- В этот день нужно следить за сойками. Если вы сделаете это, то сможете обрести счастье и богатство. Сойка приведет вас туда, где вы получите знак судьбы.
- В этот день нужно бросить в снег несколько монет. Если вы после этого нашли монету крупного номинала, то скоро разбогатеете, если мелкого - финансовое положение улучшится нескоро.
Что нельзя делать 28 ноября
1. Нельзя 28 ноября давать и брать деньги взаймы. Это принесет проблемы с финансами.
2. Нельзя 28 ноября убираться в доме после полудня. Иначе вы будете встречать Рождество с нечистой силой дома.
3. Нельзя 28 ноября причинять вред птицам. Если нарушить запрет, то вас долго будут преследовать беды.
Приметы 28 ноября
- Если в этот день резкое потепление, то скоро придут затяжные холода.
- Если в этот день сухая, но холодная погода, то летом будет жарко.
- Если ночью снегопад, то снег пролежит долго.
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