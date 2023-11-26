Кого нельзя пускать в дом 27 ноября, чтобы они не принесли беду: приметы

Что нельзя делать 27 ноября. Строгие приметы и запреты, которые уберегут семью от бедность и беды.

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Что нельзя делать 27 ноября / фото: pexels

27 ноября церковь почитает память святого Романа. Он был греком по происхождению и родился в городе Эмесе в Сирии. Он чувствовал, что призван служить Богу с ранних лет и вел благочестивую жизнь. Роман имел чудесный голос и пел песни во славу Господа.

Он раздал почти все свое имущество и прожил полжизни в сирийской пустыне, где питался водой и хлебом. За это Бог наградил его даром исцеления. Романа арестовали в Кесарии. Он отказался отступить от христианства и был подвернут жестким пыткам. Романа сожгли на костре, после чего отрезали ему голову.

Что можно делать 27 ноября

В этот день нужно помолиться. У Романа стоит попросить об исцелении болезней.

В этот день стоит встать лицом к ветру. Если он сильный, то не стоит умываться, чтобы не навлечь беды. Если ветер слабый, то можно умываться и это принесет в дом счастье.

Что нельзя делать 27 ноября

1. Нельзя 27 ноября брать в руки острые и режущиеся предметы для рукоделия. Это может навлечь неприятности на всю семью.

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2. Нельзя 27 ноября пускать в дом незнакомцев, старых и больных людей. Иначе вы можете застрять в бедности.

3. Нельзя 27 ноября есть мясные и молочные продукты, яйца. Этот запрет связан с Рождественским постом.

4. Нельзя 27 ноября ругаться и лениться. Иначе вас будут долго преследовать неудачи.

5. Нельзя 27 ноября принимать подарки просто так. Если у вас в этот день нет праздника, то такие сюрпризы могут нести негативный посыл.

Приметы 27 ноября

Если в этот день громко и дружно чирикают воробьи, то будет потепление.

Если в этот день фыркают коровы, то погода будет холодной.

Если заря в этот день красная, то погода будет ветреной.

Если дым из трубы поднимается, то будет мороз.

Если в этот день много снега, то будет оттепель.

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